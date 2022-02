Folket har talt: Selvfølgelig skal vi have Bilka i Hjørring

Nu er en høringsrunde til en lokalplan ikke en repræsentativ undersøgelse. Men alligevel. 87 ud af de 103 høringssvar, som er dumpet ind i mailboksen hos Hjørring Kommune ønsker, at Bilka får lov at åbne ved siden af A-Z i den sydøstlige del af Hjørring.

Den offentlige høring er netop afsluttet, og svarene skal nu granske nærmere, men budskabet er klart. Det kan kun gå for langsomt med at få Bilka til Vendsyssel.

Heidi Mikkelsen fra Hjørring skriver: Mener helt bestemt Bilka skal til Hjørring, stort udvalg i Bilka, vil trække flere mennesker til Hjørring, flere vil handle lokalt i Bilka, og ikke køre til Ålborg, som mange gør nu, og gør det til en familietur. Lad den familietur være i Hjørring og få Bilka hertil. Hvis Hjørring siger nej, åbner de i Frederikshavn, og så vil folk fra Hjørring køre til Frederikshavn og ligge deres penge der, i stedet for Hjørring.

Kvinder til tasterne

Over halvdelen af svarene kommer fra kvinder heriblandt en ung kvinde på 23 år, som mener, at Bilka kan hjælpe med at fastholde unge mennesker i området.

Julie Lilleheden, Hjørring skriver blandt andet:

- Jeg personligt elsker at handle i Bilka, når jeg er i Aalborg og jeg ville elsker at der kom en til Hjørring. Dog vil jeg ikke vælge andre supermarkeder, som Netto, Rema og Føtex fra. Selvom jeg lige nu elsker at handle i Netto på Aalborgvej, tager jeg stadig i Rema 1000 og Føtex. Jeg kan godt lide at variere mine indkøbsture. Hjørring er en by, der er ved at tabe interesse for de unge mennesker, hvilket jeg, som et ungt menneske på 23 år, helst ikke ser ske.

Vil handle lokalt

Et vigtigt argument i mod Bilka har været, at det vil gå ud over andre supermarkeder, som kan risikere at lukke og dermed bliver der færre forskellige valgmuligheder for forbrugerne. Men man kan som mor til tre godt handle i Bilka og støtte de mere lokale midnre supermarkeder.

Sådan skriver Majbrit Elgaard fra Hjørring:

Endelig... Jeg er træt af at læse om det ene gode tilbud efter det andet, for så at vide det kun fåes i Aalborg. Vi er børnefamilie med 3 børn og vi har kun 1 bil, så svært at få det til at passe sammen med at kører til Aalborg og handle ind. Vi støtter lokalt og vil fortsætte med det, men synes deres udvalg i kød og tilbud på kød er til rimelige priser og det giver lidt luft i vores økonomi, så vi måske kan lægge flere penge andre steder. Glæder mig til at kunne handle i Bilka og tænker også det vil gavne miljøet, at mange ikke skal kører helt til Aalborg for at handle stort ind.

De ovenstående høringssvar beskriver fint mange folks argumenter for, at Bilka skal til Hjørring: At det vil holde folk i byen i stedet for at køre til Bilka i City Syd og at Salling Group i stedet placerer Bilka i Frederikshavn.

Planforslaget er ulovligt

Der er også kommet høringssvar, som ikke ønsker, et Bilka i byen. Det gælder for eksempel konkurrenterne, De samvirkende købmænd og Coop, som via deres advokat skriver:

- Vi skal herved gøre indsigelse mod Hjørring Kommunes forslag til lokalplan nr. 110-L09 og kommuneplantillæg nr. 8for bydelscenter ved A F Heidemanns Vej, Hjørring (herefter samlet "planforslagene").

- Det er vores vurdering, at planforslagene ikke er i overensstemmelse med planlovens detailhandelsregler, og derfor vil være ulovlige og ugyldige.

Dette beror efter vores opfattelse bl.a. på:

i. at den dagligvarebutik, der påtænkes opført indenfor bydelscentret, i sammenhæng

med udvalgsvarebutikken A-Z vil udgøre en hypermarkedslignende konstruktion,

ii. at afgrænsningen af det bydelscenter, som planforslagene har til formål at udlægge, ikke tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række

funktioner, der er karakteristiske for bydelscentre,

iii. at bydelscentret ikke vil være centralt placeret i forhold til det definerede opland,

iv. at bydelscentret vil få samme opland som andre bydelscentre i Hjørring by, samt

v. at redegørelseskravene ikke er opfyldt som følge af den mangelfulde miljørapport.

Vi skal af disse grunde henstille til, at Hjørring Byråd forkaster planforslagene, lyder det i brevet fra Coop og De samvirkende Købmænd.

Her kan du trykke for at se lokalplanen.

Nordjyske følger op

Byplanlægger Tonni Hansen Hjørring Kommune betegner 103 svar til en udsendt lokalplan som mange, og i forvaltningen skal de se nærmere på indsigelsen fra De Samvirkende Købmænd og Coop og andre af kritikernes argumenter.

Der er også kommet et nej tak for Hirtshals Handel og Erhverv. Endelig er borgere tæt på et kommende Bilka er bekymret over trafikken.

De kritiske svar følger Nordjyske op på senere. Den politiske afgørelse er nemlig ikke lige om hjørnet.

- Min vurdering er, at vi tidligst kan have sagen klar til politisk behandling i april eller maj, oplyser Tonni Hansen fra Hjørring Kommune.