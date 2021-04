Folketinget indgår aftale om lempede rejserestriktioner

KØBENHAVN:Folketinget har tirsdag aften indgået en aftale om rejserestriktioner, meddeler turismeordfører Birgitte Bergman (K) på Twitter.

Det bliver lettere at rejse i udlandet, skriver hun.

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, glæder sig over aftalen.

- Vi åbner markant i forhold til både at rejse på ferie, men også at få turister ind i landet. Og vi åbner for, at man kan rejse hurtigere og lettere på ferie, hvis man er vaccineret.

- Vi synes stadig, at vægtningen mellem risici og fordele bliver vægtet sundhedsmæssigt forsvarligt. Hvis du er vaccineret, så er der meget, meget lav smitterisiko. Og rejser man fra et gult land uden at være vaccineret, så er risikoen for smitte meget lav.

- Så alt i alt er det en forsvarlig åbning, men samtidig også en, der kan mærkes for en hårdt trængt rejse- og turistbranche, siger han.

Partierne har forhandlet siden klokken 15.45 tirsdag.

Tidligere tirsdag blev et aftaleudkast fra regeringen lækket.

Her fremgik det, at regeringen lagde op til at hæve rejserestriktionerne i fire faser fra 21. april og frem mod sommeren.

Desuden skulle der være mere lempelige regler for danskere og personer, der bor i Danmark, og som rejser til deres egen ødegård i Norden, sådan at de pågældende rejsende ikke skal gå i isolation efter rejsen.

Den endelige aftale er endnu ikke blevet præsenteret.

