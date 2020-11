Folketinget skal beslutte, om ansatte kan tvinges til coronatest

KØBENHAVN:Arbejdsgivere kan snart få mulighed for at tvinge ansatte til at blive testet for coronavirus og få resultatet at se.

Det er i hvert fald det, regeringen lægger op til i et lovforslag, der skal endeligt behandles af Folketingets partier tirsdag.

Regeringen fortalte første gang om lovforslaget i starten af november. Her lød det, at øget smittespredning og lokale smitteudbrud har vist et behov for tiltag på arbejdsmarkedet, der sætter ind mod corona.

Derfor har regeringen drøftet lovforslaget med arbejdsmarkedets parter, som støtter, at arbejdsgivere skal kunne pålægge ansatte at få taget en coronatest og derefter blive oplyst om resultatet.

Fra regeringen er det beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), der har fremsat lovforslaget til behandling i Folketinget.

- Jeg er glad for, at vi i denne helt ekstraordinære situation har parternes opbakning til at give arbejdsgiverne et helt nødvendigt redskab til at få nedsat risikoen for spredning af corona både blandt danske ansatte og udenlandsk arbejdskraft.

- Jeg vil gerne understrege, at det ikke er en blankocheck til, at virksomhederne kan pålægge test for corona. Det skal altid være sagligt begrundet og kan alene bruges i forhold til covid-19, sagde Peter Hummelgaard i starten af november.

Ifølge Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans, skal testkravet gælde indtil 31. december 2021.

/ritzau/