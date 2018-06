Folketingstop til Mors

MORS: Mandag og tirsdag i næste uge får Mors fornemt politisk besøg. Folketingets Præsidium med formand Pia Kjærsgaard i spidsen gæster øen sammen med formandskabet for det færøske Lagting.

- Kontaktudvalgsmøderne mellem Folketingets Præsidium og formandskabet for det færøske Lagting holdes en gang om året henholdsvis i Danmark og på Færøerne, i år altså i Danmark 18. og 19. juni. Mødet har til formål at give præsidiet og formandskabet mulighed for at drøfte parlamentariske spørgsmål i Folketinget og Lagtinget og andre forhold i det dansk-færøske samarbejde, siger Claus Brask, der er presseansvarlig for Folketinget.