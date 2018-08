Fond trækker i land: Vil alligevel ikke støtte ny rådhusplads

AARS: Selv om Aars kan byde på en sjælden chance til at udvikle en central del af bymidten, så vil landets største bidragyder til nyskabende byggeri ikke være med til projektet.

Det er den nedslående besked til Vesthimmerlands Kommune, der ellers har haft store forventninger til samarbejdet, der nåede at være i gang i et par år.

- Det er vi selvfølgelig kede af. Nu må vi se, hvad vi selv kan gøre. Og om vi kan finde andre, der kan bidrage til udviklingen af pladsen, fortæller borgmester Per Bach Laursen (V).

Fra 500.000 kroner til 0

Aftalen gik oprindeligt på, at RealDania-fonden ville skyde 250.000 kroner i en udviklingsplan for det område, der opstår, når det gamle rådhus snart rives ned, og den nuværende svømmehal indenfor et par år gør den følgeskab. Noget der samtidig vil gøre Per Kirkebys markante tilbygning til Vesthimmerlands Museum synlig.

Beløbet var på betingelse af, at kommunen selv skød andre 250.000 kroner i arbejdet, hvilket den gladelig gjorde. Siden forhøjede den filantropiske fond sit tilskud til 500.000 kroner uden at kommunen behøvede at øge sit bidrag. For altså nu at trække alle pengene væk.

Ønsker ikke udflytning

- Begrundelsen har været, at projektet ikke passer ind i det koncept, som RealDania arbejder efter i øjeblikket. Det går ud på at genoplive gamle handelsgader, der måske er ramt af, at handel er flyttet over på internettet. Så i den sammenhæng kan de ikke lide, at vi flytter ting væk fra bymidten, forklarer Per Bach Laursen.

Her er det især udflytningen af svømmehallen, der er med til at skabe fundamentet for den nye plads, som RealDania-folkene nu synes taler imod deres involvering i sagen.