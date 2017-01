AALBORG: Dans, street art, parkour, bouldering, street basket og street fodbold. Hænge-ud lounge, street food, altaner og street view. Alt det - plus en unik integration af den rå industrielle arv - får aalborgenserne ud af det forslag, der har vundet konkurrencen om at omdanne en gammel industribygning til GAME Streetmekka Aalborg.

Det skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Det bliver totalentrepriseteamet ledet af Pallisgaard med JAJA Architects fra København som arkitekter og MOE A/S fra Aalborg som rådgivende ingeniører, der vinder opgaven med at transformere den gamle betonhal på Eternitten til gadeidrættens og streetkulturens rå og levende epicenter i Aalborg.

Flotte projekter

- Det var tre rigtigt flotte projekter, vi havde til vurdering, men det vi nu har valgt udmærkede sig særligt på nogle parametre. Det er et meget gennemarbejdet projekt, som imødekommer alle vore forventninger plus lidt mere. Vi får plads til rigtigt mange idrætsaktiviteter, samtidigt med at der er gjort plads til masser af kulturaktiviteter med flere kreative værksteder. Personligt er jeg glad for den ydre detalje, hvor facaden bliver en evigt forandrende platform, hvorved bygningen nærmest kan skifte udtryk, sammen med de kunstneriske udfoldelser, fortæller Mads Duedahl, rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.

Fakta Projektet og Finansieringen GAME Streetmekka er et projekt, hvor tre byer blev udvalgt til at omdanne udtjente industribygninger til rå indendørs faciliteter til gadeidræt og streetkultur. GAME Streetmekka Esbjerg åbnede i januar 2016. Viborg og Aalborgs Streetmekka’er åbner i 2018.

Realiseringen af GAME Streetmekka Aalborg er et samarbejde mellem Realdania, TrygFonden, Nordea-fonden, Lokale og Anlægsfonden, Det Obelske Familiefond, gadeidrætsorganisationen GAME og Aalborg Kommune.

GAME Streetmekka Aalborg forventes at stå klar i starten af 2018.

GAME vil efterfølgende stå for driften af GAME Streetmekka på baggrund af driftsaftale med Aalborg Kommune. Aktiviteterne vil blive arrangeret i samarbejde med det lokale streetmiljø.

Finansieringen af det nye mekka:

Aalborg Kommune: 5.000.000 kr.

Realdania og TrygFonden: 10.909.091 kr.

Den Obelske Familiefond: 3.500.00 mio. kr.

Nordea-fonden: 3.000.000 kr.

Lokale- og Anlægsfonden: 2.000.000 kr.

I alt: 24.409.091 kr.

GAME er en gadeidrætsorganisation, som arrangerer åbne træninger i street basket, street soccer, dans og parkour i boligområder over hele Danmark samt i gadeidrætshuse i København og Esbjerg. GAME uddanner unge, frivillige GAME Playmakers, der driver de lokale street events og træninger.

Forslaget fra vinderteamet bevarer en del af de eksisterende strukturer og facader med få velvalgte indgreb og tilføjelser, som giver nye anvendelsesmuligheder og et signal om streetkulturens indtog i de gamle haller.

Frem mod kåringen af vinderforslaget har der været et tæt samarbejde mellem Aalborg Kommune, GAME - som skal drive Streetmekka - og det lokale streetmiljø. Ideworkshop og brugerforum har givet input til byggeprogrammet, og frem mod åbningen vil inddragelsen af brugerne fortsætte.

Plads til alle

Den indvendige disponering med forskellige aktivitetszoner skal forsøge at sænke tærsklen til idræt, idet mange typer brugere kan benytte huset samtidig - også brugere med særlige behov, som ikke er allerede er idrætsaktive og som har brug for at kunne benytte mindre, afskærmede områder.

Vinderforslaget bevarer en del af betonvæggene mellem hallen og laboratoriebygningen, som danner "lærreder" for street art. Tillige er den eksisterende kran på nytænkende vis tænkt tilgængelig fra førstesalen via altan-nicher, så der skabes en let adgang til et attraktivt view-lounge område med udsigt over byen. Kranen kan også bruges som rumdeler og ophæng.

Tilgængeligt udendørsområde

Udearealerne bliver offentligt tilgængelige og baserer sig på samme måde som det indre på at genanvende eksisterende elementer med få tilføjelser, så der bl.a. skabes et parkourflow på skrænten og en udendørs bouldervæg klatring. Princippet med genbrug af eksisterende elementer trækker på fin vis karakteren af det omgivende post-industrielle landskab helt med ind i streetmekka.

Det har længe været en drøm at udbrede GAME Streetmekka konceptet til hele Danmark. I 2010 åbnede verdens første GAME streetmekka i København, i januar slog en renoveret DSB remise portene op i Esbjerg, hvor der efter kun et år nu er 3.600 medlemmer og 44.000 besøg. Samtidig med Aalborg, åbner GAME Streetmekka også i Viborg.

- Det engagement og vilje, som GAME har oplevet fra alle involverede, fra gaden, fra brugerne, fra kommunen, fra det lokale foreningsliv og fra erhvervsliv og fonde giver grund til stor optimisme og bekræfter indtrykket af Aalborg som en progressiv by, fuld af liv, og den perfekte ramme for Danmarks fjerde Streetmekka, siger direktør i GAME, Morten Bo Andersen.