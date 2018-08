Stort cykelløb aflyst: For få ville cykle med Carlos Sastre

REBILD: Man hiver ikke en tidligere Tour de France-vinder fra Spanien til Rebild for at cykle sammen med et slunkent cykelfelt.

På den baggrund har arrangørerne - med stor ærgrelse - set sig nødsaget til at aflyse dobbeltarrangementet Carlos Sastre Classic og Cykelstafetten Spar Nord Rebild, som ellers ved premieren i fjor blev hædret som "Årets danske cykelevent".

- Selv om der stadig er 14 dage til afviklingen 2. september, er antallet af tilmeldte så lavt, at det ikke giver mening at gennemføre den store cykelevent.

- Det er frygteligt ærgerligt, overraskende og skuffende, at vi ikke har kunnet tiltrække flere deltagere, men vi tror desværre heller ikke på det helt store rykind de næste par uger, erklærer løbsarrangør Ole Egeblad.

Cykelstafetten Spar Nord og Carlos Sastre Classic er ellers et af de eneste motionscykelløb i Danmark, hvor deltagerne har førsteretten til vejene, og alle biler holdes tilbage for, at cykelmotionisterne kan køre frit.

- Vi har et meget stort setup med mange trafikofficials, MC-marshals, hjemmeværnsfolk m.v. for at give deltagerne Danmarks sikreste motionscykelløb, men alt dette giver jo ingen mening med så få deltagere, som havde meldt sig i år.

- Hvis det ikke er det, som cykelmotionisterne i Nordjylland vil have, så må vi jo blot tage det til efterretning, erklærer Ole Egeblad.

Han tilskriver dog i første omgang aflysningen af cykelstafetten og Carlos Sastre Classic, at antallet af cykelevents i de seneste år nærmest er eksploderet.

- De fleste weekender fra april til oktober er der tilbud til cykelmotionisterne, og det presser alle arrangører. Kun de allerfærreste events har oplevet deltagerfremgang i 2018, og den tendens ser ud til, at fortsætte hen imod 2019, konstaterer Ole Egeblad.

Han understreger i forlængelse heraf, at alle tilmeldte til årets arrangement i Rebild Bakker 2. september naturligvis vil få deres tilmeldingsgebyr refunderet.