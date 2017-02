KØBENHAVN: Dansk erhvervsliv sukker efter virksomheder, der skaber mange arbejdspladser.

En nylig rapport fra Erhvervsstyrelsen viste, at det i mere end 20 år ikke var lykkedes for en nystartet virksomhed at vokse til en størrelse med mere end 1000 ansatte.

Tirsdag vil det imidlertid lykkes for it-selskabet Netcompany, der denne dag byder velkommen til medarbejder nummer 1000.

- Det er den største dag i Netcompanys historie, og vi er meget stolte over at have skabt 1000 fuldtidsstillinger fra bunden.

- Det beviser, at vi ved at satse på faglighed, unge talenter og en kompromisløs vilje til at levere til tiden har evnerne til at bane vejen for et nyt digitalt Danmark, siger administrerende direktør Andre Rogasczewski i en pressemeddelelse.

Netcompany blev stiftet i 1999 og har altså nået milepælen efter knap 17 år.

Selskabet havde i 2015 en omsætning på 758 millioner kroner og opnåede et resultat før skat på 187 millioner kroner.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) deltager tirsdag i en reception hos Netcompany, hvor det skarpe hjørne markeres.

Ifølge Erhvervsstyrelsen udgør de store virksomheders andel af Danmarks eksport 50 procent, selv om de kun beskæftiger 15 procent af arbejdsstyrken.

Da rapporten om store virksomheder blev udgivet i februar sidste år, fandtes der 168 virksomheder i Danmark med mindst 1000 ansatte. Det tal øges altså til 169 i år./ritzau/