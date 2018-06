For lidt albuerum på Bangsbostrand Skole

FREDERIKSHAVN: Eleverne sidder tæt på Bangsbostrand Skole.

7,3 kvadratmeter er der til hver elev. På de øvrige skoler er der i snit cirka 12 kvadratmeter pr. elev at boltre sig på.

De fysiske rammer på den godt 100 år gamle skole i Bangsbostrand er ikke tidssvarende og lever ikke op til Folkeskoleloven, og arbejdet med at forbedre bygningerne har nu resulteret i fem forslag til, hvad man kan gøre.

Det altafgørende er selvfølgelig økonomien. Hvad er der råd til? Og hvor skal pengene komme fra?

Den optimale løsning vil være at realisere samtlige fem forslag og det vil koste i omegnen af 25 millioner kroner.

Et af forslagene går på at indrette en af skolens gymnastiksale til musikundervisning. Arkivfoto: Peter Broen

Det mest omfattende forslag er at slå tre klasselokaler sammen til to nye lokaler, alle de steder på skolen, det er muligt. Samt at lave en tilbygning på 750 kvadratmeter, så skolens samlede bygningsmasse øges fra de nuværende godt 1400 kvadratmeter til cirka 2000 kvadratmeter. Det alene vil koste mellem 15 og 20 millioner kroner.

Musik eller idræt?

Et andet forslag går på at inddrage den ene af skolens to gymnastiksale til musikundervisning. Desuden er der forslag om at bygge en mellemgang fra hovedbygningen til idrætshallen samt at inddrage SFO-huset i skolegården til faglokaler.

Børne- og ungdomsudvalget holder sit næste møde på Bangsbostrand Skoleafdeling og vil her lave en prioriteret liste, men ifølge udvalgsformand Anders Brandt Sørensen (S) er der pt. ikke afsat anlægsmidler og projektet vil under alle omstændigheder strække sig over flere år.