For mange unge er på kontanthjælp i Jammerbugt

Jammerbugt Kommune har et problem.

Kommunen placerer sig som nummer syv på listen over kommuner, hvor flest unge hverken har job eller uddannelse, og modtager kontanthjælp i form af uddannelseshjælp.

Med 6,2 procent af de 16-29-årige på uddannelseshjælp ligger kommunen en del over landsgennemsnittet på 3,5 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er ikke godt nok, mener formand for beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune, Morten Klessen (S).

- Vi er på ingen måde tilfredse med, at en så stor andel er på uddannelseshjælp. Det tal skal nedbringes, siger han.

De unge flytter væk

En af årsagerne er, at kommunen ikke har en stor by med mange ungdomsboliger og uddannelsessteder, siger Morten Klessen.

Han ser en tendens til, at mange af kommunens unge, der vælger at tage en uddannelse, flytter ud af kommunen for at være tættere på uddannelsesstedet.

- Lidt populært sagt flytter de stærke ud af kommunen og de lidt svagere flytter til kommunen, siger han.

Stor tilgang til ydelsenBeskæftigelseschef i kommunen, Jannie Knudsen mener, at en de helt store udfordringer er, at der er en stor tilgang af unge på uddannelseshjælp.

- Bare i januar søgte 57 unge om uddannelseshjælp, og det er mange, siger hun.

Kommunen forsøger at komme problemet til livs ved at skærpe dens visitationspraksis.

Det betyder, at så snart en ung ansøger om at modtage uddannelseshjælp, så bliver de kaldt til en samtale ved kommunen med det samme.

- På den måde kan vi hjælpe dem med at lægge en plan og forhåbentlig styre dem uden om, at de kommer på uddannelseshjælp eller i hvert fald hurtigt komme videre, siger hun.