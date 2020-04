For nemt at pege fingre

Coronakrisen fik lært os at stå sammen på afstand. Men i de seneste uger er det blevet endnu mere tydeligt, at pandemien også skaber kløfter i vores ellers så homogene land.

Først og fremmest skaber selve sygdommen Covid-19 sine egne kløfter på tværs af alder og sundhedstilstand. En gruppe af ”særligt sårbare” må leve med, at netop denne virus er så markant farligere for dem end andre, at de må og skal insistere på en særstatus. Det gælder lungesyge, fx astma- og KOL-patienter, og især er det ældre over 80, der ligegyldigt hvordan man sorterer og regner på tallene, bare risikerer et meget alvorligere sygdomsforløb end andre.

At sygdommen rammer så skævt, har åbnet for ubehagelige vurderinger af gode og dårlige liv, og om muligheden for at lade pandemien tage livet af de svageste og lade resten fortsætte vores liv, som vi plejer. En diskussion, hvor retten til liv uanset alder og kronisk sygdom presser vores menneskesyn.

Også geografisk er der blevet gravet grøfter. Ret tidligt stod det klart, at Københavns-området er hårdere ramt af smitte end resten af landet. Selvom der er gode grunde til, at en højere befolkningstæthed logisk set vil føre til flere smittede og gør det sværere at holde afstand, har billeder fra indre København vakt forargelse i Vestdanmark og slidt på solidariteten.

Når man, som tilfældet er selv i de større byer i Nordjylland, har mindre end et kvarter på gåben eller cykel til åbne vidder, er det åbenbart nemt at glemme, at andre ikke er så privilegerede - og at mennesker, der bor i små lejligheder uden altan i brokvartererne i hovedstaden og hverken har bil eller sommerhus i Nordsjælland altså også har brug for at se solen.

Mest markant er coronakrisen også blevet en generationskrise. På den ene side af kløften står stort set alle fra 25 år og op, og på den anden står ungdommen. Langtfra alle, men nogle unge vælger at se stort på myndighedernes retningslinjer, de samles og ligger tæt, spiller høj musik, tænder bål og opfører sig endda provokerende, når andre borgere eller sågar politiet beder dem om at følge reglerne.

Deres adfærd er ikke bare træls, men øger jo risiko for smittespredning, og derfor skal myndighederne selvfølgelig gribe ind, som politiet også har gjort i flere tilfælde denne weekend.

Men det ville klæde os, der tilhører ældre generationer, at holde pegefingeren i ro. Det er for nemt at hidse sig op over unges adfærd. Til alle tider, og helt sikkert også, da man selv var ung, har de jo udfordret regler og autoriteter, så det sker selvfølgelig også nu.

Ægte samfundssind er derfor, udover selvfølgelig vores fælles ansvar for, at corona-retningslinjerne overholdes, at udvise empati i endnu større mængder end normalt. Og huske, at netop unge er ramt på deres leveform i langt højere grad end de fleste andre: Mens kernefamilier og etablerede par får deres sociale behov stillet i hjemmet, er unge afskåret fra deres, og når de samles udenfor på grønne arealer i alt for tætte og larmende bunker, er det jo en konsekvens af, at de hverkan kan samles på barer eller hos hinanden. Det er træls, men forståeligt. Og højst sandsynligt ikke anderledes, end vi andre ville have gjort, hvis vi tilfældigvis havde været så uheldige at være unge under coronakrisen.