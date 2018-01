For og imod: Udbetaling af efterlønnen

DANMARK: Det næste halve år skal de små 450.000 danskere, der stadig indbetaler til efterløn, tage stilling til, om de vil have pengene i hånden skattefrit nu, eller blive i ordningen.

Hos fagforbundet 3F opfordres deres 54.000 medlemmer i ordningen at kontakte deres lokale afdeling for rådgivning.

- Vi vil hjælpe dem med at vurdere, hvad det er for et arbejdsmarked, de befinder sig i, og hvordan billedet kan se ud, når de når den alder, hvor de vil få ret til efterløn, forklarer Eva Obdrup, der er forretningsfører for 3F’s a-kasse.

FAKTA fakta

Det indeholder efterlønsudbetalingen Mellem 1. januar og 30. juni 2018 kan der ansøges om at få de indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit.

Efterlønnen udbetales i juli med skattefrihed for bidrag indbetalt frem til og med den 22. juni sidste år. Det sidste års indbetaling betales tilbage fratrukket en afgift på 30 procent.

Tilbagebetalingsbeløbet fastsættes efter sats 2018.

Muligheden gælder, hvis man på ansøgningstidspunktet endnu ikke har nået efterlønsalderen.

Der er ikke nogen fortrydelsesret, hvis skattefri udbetaling vælges.

Kilde: Finansministeriet

Befinder man sig i et fysisk hårdt erhverv som murere og tømrere, vil der være nogle, som simpelthen slides fysisk ned, før de når pensionsalderen.

Andre faggrupper kan fysisk godt arbejde frem mod deres pension, men de skal alligevel tage stilling til, hvor gunstig deres branche er - og vil være fremadrettet.

- Man skal overveje trygheden i sit arbejdsliv. Hvis man vælger at frasige sig sit efterlønsbidrag, så frasiger man sig også muligheden for et seniorjob i de sidste fem år op til ordningen, forklarer Eva Obdrup.

For brancher med stor udskiftning eller arbejdsløshed kan det betyde, at man får svært ved at finde eller fastholde et job i de sidste år af arbejdslivet, og her kan en seniorjobordning være en hjælp for dem, der ellers står til at miste dagpengeretten.

Økonomisk rådgiver og indehaver af uvildigraad.dk Anders Valdemar Juhl råder også til, at man skeler til andre dele af sin økonomi.

- Man skal måske også tage et kig på bank og pensionsopsparing og sikre sig et indblik i, hvordan ens økonomi ved pensionen vil se ud uden efterløn, foreslår han.

Og så skal man ikke nødvendigvis lade sig friste af muligheden for at få et stort beløb i hånden her og nu - hvis man ikke har en plan med pengene.

- Hvis man står til at kunne trække et stort beløb ud, så er det vigtigt, at de her penge ikke bare glider ind i privatøkonomien og ender med ikke at gøre en forskel, understreger Anders Valdemar Juhl.

Men for nogle kan en lang rejse, renovering eller tilbygning eller afvikling af dyr gæld gøre en forskel og mærkes som værdifuldt.

Værdifuldt kan det dog også blive, hvis man fortsætter med at betale ind til efterlønnen uden at benytte den, når alderen kommer dertil.

- For hvert kvartal efter efterlønsalderen er nået, hvor man arbejder fuld tid, får man 14.000 kroner skattefrit i bonus, forklarer Eva Obdrup.

Hun understreger, at det i sidste ende er det op til medlemmerne selv at beslutte, hvad der giver mest værdi for dem.

/ritzau fokus/