For tredje gang i fem topkampe: Katastrofal start kostede

HÅNDBOLD:EH Aalborg går ikke på juleferie med den bedste fornemmelse efter et stort nederlag til SønderjyskE, og dermed kunne de desværre ikke følge op på den flotte sejr over RIngsted forleden.

- Det er sket nogle gange i de her topkampe - tre gange ud af fem, hvis vi tæller kampene mod Hadsten og Ringkøbing med - at vi er kommet elendigt fra start. Og så er det jo noget, vi skal kigge på. At vi har manglet noget, at vi ikke har været dygtige nok. Så vi kan analysere os frem til, at vi hører til i toppen af 1. division, men at vi ikke er allerøverst, siger træner Allan Heine.

- Omvendt så havde jeg solgt den for 18 point ved julepausen, hvis du havde spurgt mig i august, men vi må sige, at corona-pausen slog meget af rytmen ud af os, for vi var virkelig på vej mod noget godt. Men jeg synes stadig, at vi er i spil til top tre, så vi får kvalifikationskampe om at rykke op.

Holdet ligger toer i rækken pt, men Ringkløbing har spillet to kampe færre og kan rykke forbi.