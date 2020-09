Forældre: Barselsdagpenge redder familier i en svær situation

KØBENHAVN:Forældre er blevet sat i en svær situation, når deres børn er blevet hjemsendt fra skole eller institution på grund af et coronaudbrud.

For mens der kan være lang ventetid på test og testsvar, har forældrene ofte opbrugt, hvad de har af afspadsering og omsorgsdage under coronakrisen.

Og fordi der er tale om covid-19, kan bedsteforældre eller andre ikke træde til og hjælpe med pasning.

Derfor glæder Forældrenes Landsorganisation, Fola, sig over, at regeringen og arbejdsmarkedets parter har landet en aftale, der giver forældrene ret til barselsdagpenge, hvis ikke de kan arbejde hjemme.

Aftalen ventes at træde i kraft 1. oktober og varer ifølge aftaleteksten året ud.

- Vi siger tak for, at de faktisk har taget problemet seriøst og har landet en aftale, der sikrer, at forældrene i hvert fald frem til 31. december ikke mister deres arbejde eller indtægt ved at gå hjemme med hjemsendte eller syge børn, siger Fola-formand Signe Nielsen.

- Men vi håber, at når vi går ind i en januar-februar med enormt mange syge børn, at forældrene også kan få denne rettighed til den tid.

Fagforeningen Djøf glæder sig også over aftalen, siger Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig.

- Jeg synes simpelthen, at det er så glædeligt, at man er lykkedes med at lande en aftale, fordi det her problem er kæmpestort for rigtig mange børnefamilier, siger hun.

Djøf mener dog stadig, at der skal ses på, om børnefamilier kan komme forrest i køen til coronatest.

Fagforeningen har tidligere foreslået, at der oprettes en fasttrack-ordning for de mindste børn.

- Det er selvfølgelig dejligt, at man kan være hjemme og blive kompenseret. Men jo hurtigere man kan få testet børn, jo hurtigere kan folk komme tilbage på arbejde. Og det er jo også i samfundets interesse, siger Sara Vergo.

