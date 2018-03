Forældre må finde alternativ pasning ved strejke

DANMARK: En bedsteforælder eller flere forældre, der går sammen og deles om børnepasningen.

Disse løsninger kan forældre blive nødt til at bruge, hvis et strejkevarsel for pædagoger og lærere fra 4. april bliver en realitet.

Sådan lyder det fra to forældreforeninger, som med bekymring ser på overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte.

- Det betyder ekstra store udfordringer i forhold til at få hverdagen til at hænge sammen, siger Louise Gjervig Lehn, formand for Forældrenes Landsforening, Fola.

Tirsdag varslede Danmarks Lærerforening og pædagogernes fagforening Bupl, at i alt 10.900 lærere og pædagoger vil nedlægge arbejdet under en konflikt.

Det kan ifølge Bupl ramme op mod 100.000 børn i daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner.

- Som det ser ud, er der ikke ret mange muligheder - andet end hvis man kan trække på bedsteforældre eller sit netværk. Det gælder om at få en god dialog med legekammeraters forældre. Og så kan vi håbe på, at arbejdsmarkedet giver en ekstra lang line, så nogle kan hjælpes med afspadsering og ferie-fridage, så det alligevel kan blive en spiselig og ansvarlig periode, siger Louise Gjervig Lehn.

Endnu flere børn risikerer dog at blive ramt, hvis Kommunernes Landsforening (KL) svarer igen med en lockout. Det skal der tages stilling til på et hovedbestyrelsesmøde onsdag.

Under overenskomstforhandlingerne i 2013 blev lærerne lockoutet, og formand for landsorganisationen Skole og Forældre, Mette With Hagensen, frygter en lignende situation:

- Frygten er lidt, at lockouten vil blive massiv. Det bekymrer forældrene, for lockouter de så alle kommuner? Hvad kan vi forvente? Vi frygter de mange usikkerheder.

Hun peger ligeledes på, at forældre må trække på deres netværk for at få børnene passet. Desuden påpeger hun, at flere virksomheder ved sidste lockout åbnede op for at bruge mødelokaler til børnepasning.

- Vi skal have fat i vores netværk igen, og vi kan gå sammen i klassen, fordi det er hele børnegruppen, der er ramt, siger hun.

/ritzau/