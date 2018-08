Forældre tager ansvar for børns mobning med ny kampagne

Forældre fra to ud af tre skoler landet over har meldt sig til en kampagne under hashtagget #DeVoksnesAnsvar.

Kampagnen skal forebygge mobning på skolerne og tilbyder skoler og forældre en række redskaber, der skal gøre det nemmere at skabe en positiv dialog om trivsel i klasserne.

Bag kampagnen står Børns Vilkår og TrygFonden, og ifølge børnefaglig konsulent i Børns Vilkår Sanne Lind skal kampagnen gøre det lettere for forældre at tale om trivsel til forældremøder.

- Vi ved, at det er svært at få taget de her snakke på forældremøderne, fordi det ret ofte bliver subjektivt, og nogle forældre kan komme i klemme. Der kan opstå en svær tone blandt forældrene.

4782 forældre har meldt sig til kampagnen, og det er yderst positivt, mener Sanne Lind.

- Det viser, at der er mange forældre, der ved, at det er vigtigt, at de kommer ind i kampen om at forebygge mobning, og vi vil gerne skabe et godt samarbejde mellem skoler og forældre.

Ifølge den seneste trivselsmåling fra Undervisningsministeriet oplever to børn i hver klasse på 4.-9. klassetrin at blive mobbet.

Derfor er det vigtigt med endnu en forebyggende kampagne mod mobning, mener man hos TrygFonden.

- Mobning har store konsekvenser for det enkelte barn her og nu og på sigt. Det er afgørende, at vi i fællesskab gør, hvad vi kan, for at stoppe mobning, før det sker, siger udviklingschef Dorte McGugan Pedersen i en pressemeddelelse.

Hun fortæller, at børn har brug for støtte til at bekæmpe mobning, og at forældre og lærere spiller en væsentlig rolle i den sammenhæng.

Der er også en god grund til, at kampagnen er døbt "de voksnes ansvar":

- Mobning er børnenes problem, men det kan aldrig være deres ansvar. Det kan aldrig blive børnenes ansvar at stoppe mobning. Der skal de have hjælp af de voksne, siger Sanne Lind.

/ritzau/