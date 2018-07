Forældre til død teenager vil se datterens Facebook-data

Tyske dommere afsiger torsdag dom i en sag om Facebook-brugeres "digitale arv" - afgørelsen handler om, hvad der skal ske med deres private data, når de er døde.

Retssagen er et opgør mellem Silicon Valley-giganten og sørgende forældre til en teenagepige, der blev dræbt i en ulykke.

Efter den 15-årige pige blev dræbt af et undergrundstog i 2012, anmodede hendes forældre først Facebook om adgang til hendes data for at få et overblik over historikken i hendes kommunikation.

De håbede at få indsigt i, hvorvidt hendes død var en ulykke eller et selvmord.

Facebook afviste forældrenes begæring, og først efter en retssag i 2015, som forældrene vandt, fik de adgang til deres døde datters data.

Men sagen blev anket, og den afgøres nu af forfatningsdomstolen - Tysklands højeste ret i Karlsruhe.

Forældrene håber at få den opslidende sag afsluttet, samtidig med at det bliver afgjort, hvorvidt lokoføreren i undergrundstoget skal have erstatning, hvilket er tilfældet, hvis pigen begik selvmord.

Forældrene mener, at deres datters skriverier på Facebook kan sammenlignes med en privat dagbog eller private breve, som gerne overleveres til de nærmeste efter dødsfald.

En domstol i Berlin fandt i første omgang, at den kontrakt, som den afdøde havde med Facebook, var omfattet af arvelovgivningen - deriblandt også det digitale indhold på kontoen.

Domstolen pointerede videre, at forældre til en person, der ikke var myndig, havde ret til at vide, hvornår og hvad der var blevet kommunikeret.

Men en appeldomstol i Berlin støttede med en dom i 2017 Facebooks argumenter om, at den tyske forfatning beskytter den enkelte borgers privatliv i telekommunikation.

Desuden fik Facebook dommernes støtte til deres argument om, at de personer, der havde kommunikeret med datteren, havde ret til at få beskyttet deres private digitale kommunikation.

Under de gældende regler er der kun få muligheder for pårørende, når en Facebookbruger dør.

De pårørende kan gøre den afdødes Facebook-side til et "mindested", hvor andre kan lægge deres kondolencebreve, men uden at have adgang til den afdødes private beskeder.

Eller de kan bede om at få kontoen slettet.

/ritzau/AFP