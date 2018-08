Forældre vil diskutere mere fleksibel sommerferie

Første skoledag nærmer sig for de danske skolebørn, der snart har holdt seks ugers ferie siden sidste weekend i juni.

Sommerferiens længde er passende, men for nogle kan der være et behov for at holde sommerferien uden for de normale ferieuger, mener foreningen Skole og Forældre. Det skriver Kristeligt-Dagblad.

Formand Mette With Hagensen fortæller, at seks ugers sommerferie er fint til både at nå ferien med mor, far og eventuelt bedsteforældrene, men måske er den for ufleksibel.

- Vi ser fleksibiliteten på forældrenes arbejdsmarked og i forhold til de lærere og pædagoger, som underviser i skolen. Derfor har vi også brug for mere fleksibilitet i forhold til børnene.

- Det kan være svært at få planlagt, at børn og forældre har fri på samme tid i mange virksomheder. Derfor kunne det være interessant, at se på, om man kunne gøre sommerferien og de øvrige faste ferier fleksible, siger hun til Ritzau.

Hun foreslår en mulig løsning, hvor man eksempelvis skulle vælge at starte sommerferien i enten uge 27 eller 28 og så slutte enten i uge 32 eller 33.

- Det giver nogle planlægningsmæssige udfordringer på skolen. Derfor skal vi også tale om, hvorvidt det er den optimale løsning eller, hvordan vi ellers får sikret, at børn og familier kan holde ferie sammen.

- Selvfølgelig er det også vigtigt, at undervisningen skal finde sted med flest mulige børn i klassen. Det er ikke en nem løsning, men det er en debat, som vi bør have, siger hun.

Desuden nævner hun, at mange forældre på Bornholm er travlt beskæftiget med turisterhverv netop i skolernes sommerferie. Her kunne man derfor overveje, om nogle af ferieugerne lokalt kunne ligge bedre på et andet tidspunkt.

De danske skoleelever har sammen med hollandske og tyske skoleelever Europas korteste sommerferie.

Kun i enkelte tyske delstater samt i Finland begynder skoleåret tidligere. Til gengæld gik finnerne på sommerferie hele fire uger før danskerne.

Det viser de seneste tal fra EU's uddannelsesnetværk Eurydice, statistikportalen Statista samt hjemmesiden schoolholidayseurope.eu. De samler skoleferiedatoer for de europæiske lande. Det skriver Kristeligt-Dagblad.

Mens vi i Danmark typisk kun ser juli som den regulære feriemåned, har august samme status i de fleste lande nord for ækvator.

I USA varierer skoleferiens længde meget. Men Labor Day - første mandag i september - er den mest udbredte skolestart-dato efter en sommerferie, som ofte varer to måneder.

Kina har ry for at have ambitiøse skoler, men her varer sommerferien også typisk hele juli og august.

/ritzau/