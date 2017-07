Foræring sendte Hobro mod sejren

FODBOLD: Det lignede længe et nederlag, da Hobro søndag eftermiddag tog imod det andet oprykkerhold i Alka Superligaen, FC Helsingør.

Men en stor foræring fra gæsternes forsvar gav Hobro udligningen i anden halvleg, og kort efter blev det også til føring for Hobro.

Der var blot spillet syv minutter af kampen, da gæsterne tog føringen. I to omgange fik Hobro slet ikke clearet et hjørnespark. Først var det nytilgangen fra netop Helsingør, Rasmus Minor, der headede den lige op i luften, og dernæst fik Mads Justesen ikke clearet. Derfor dumpede bolden lige ned for fødderne af midtbanespilleren Mikkel Basse. Og han placerede den køligt udenfor rækkevidden hos Jesper Rask i målet.

Hobro havde flere gode muligheder inden pausen, og som oftest kom de som følge af samarbejdet mellem Vito Hammershøj-Mistrati og Pål Alexander Kirkevold.

De to fandt hinanden i flere gode kombinationer, men som oftest fik Heslingør-defensiven clearet i afslutningsøjeblikket.

Bedste mulighed kom efter en fræk kort hjørnesparkskombination med fem minutter igen af første halvleg, hvor Danny Olsens flade indlæg lige præcis strøg igennem det lille felt uden at ramme nogen spillere.

Efter pausen havde Hobro større besvær med at skabe muligheder, men så kunne FCH-defensiven hjælpe til. Målmand Mikkel Bruhn lagde en flad bold til Andreas Holst, og han helkiksede sin tilbagelægning. Kirkevold samlede op og lagde bolden af til Martin Mikkelsen, der kunne score i tomt mål.

Og Hobro tog også føringen, da man langt om længe fik noget godt ud af en dødbold.

Rasmus Minor forlængede et hjørnespark mod den modsatte stolpe, og der kunne Quincy Antipas bringe Hobro i front efter at være blevet skiftet ind kort forinden. Han bidrog i det hele taget med meget godt i offensiven efter indskiftningen.

Fire minutter før tid var han tæt på at score en kandidat til årets mål, mens hans følte lanskud tog indersiden af stolpen og blev på den forkerte side af stregen.

Helsingør havde dog ikke givet og truede i resten af af halvlegen et par gange. men Jesper Rask diskede op med gode redninger på langskud, mens holdet havde heldet med sig på et par dødbolde til gæsterne.

Med sejren på 2-1 deler Hobro førstepladsen med Lyngby og AC Horsens.