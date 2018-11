Forbered dig godt og spar penge i flytteræset

HELE LANDET: Det er sjældent kun flyttekasserne, som hober sig op, når familien skifter hjem.

Også udgifterne stiger som regel til vejrs i flytterodet - men forbedrer man sig godt, behøver det ikke at ende som en dyr affære at rykke teltpælene op.

Det handler blot om at være på forkant med flytningen, fortæller Louise Skjødsholm, der er specialkonsulent i finansielt forbrug ved Penge- og Pensionspanelet.

- Det er en rigtig god idé at lægge et flyttebudget, så man får et overblik over, hvad det cirka vil koste, uanset om man vil gøre det selv eller få et firma til at klare flytningen.

Hun foreslår desuden, at man bruger flytteræset som en anledning til at sortere i sit indbo og samtidig fordeler eventuelle indkøb af nye møbler over flere måneder, så pengepungen kan følge med.

- Det kan også være, man kan sælge noget af sit gamle inventar, og dermed har man allerede sparet en del penge, siger Louise Skjødsholm.

Vil man have et flyttefirma til at varetage flytningen, skal man først og fremmest indhente tilbud fra mere end ét firma.

Det fastslår Anders Due, som er sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Møbeltransport Forening.

- Der kan være stor forskel på priserne hos de forskellige flyttefirmaer, så det er generelt en god idé at forhøre sig hos mindst to firmaer, siger han og tilføjer:

- Det er også værd at tælle sit indbo op i forvejen, for typisk vil flyttefirmaet give tilbud efter størrelsen på indboet, og her kan det vise sig, at man har mindre inventar, end man egentlig regnede med.

Gode råd til en billig flytning - Læg et flyttebudget, så du får et overblik over, hvad det cirka vil koste at flytte. - Ryd op i dit indbo, og sælg det inventar, du ikke bruger længere. - Fordel købet af møbler til det nye hjem over flere måneder. - Indhent tilbud fra mere end ét flyttefirma. - Tjek, at du har en flytteforsikring, som dækker eventuelle flytteskader. - Flyt på en hverdag ? der er det billigere at hyre et flyttefirma. - Spar op til flytningen. Kilder: specialkonsulent Louise Skjødsholm fra Penge- og Pensionspanelet, sekretariatschef Anders Due fra Dansk Møbelransport Forening. /ritzau fokus/ Vis mere mindre expand_more expand_less

Ifølge sekretariatschefen er det også vigtigt at sikre sig, at flyttefirmaet har en forsikring, der dækker udgifterne, hvis uheldet skulle være ude under flytningen.

- Typisk dækker en flytteforsikring skader for op til 50.000 kroner, men hvis man har et dyrt anlæg eller møbel, kan man tegne en tillægsforsikring hos flyttefirmaet eller via sit eget forsikringsselskab, siger Anders Due.

Uanset, om man vælger at klare skærene selv eller med hjælp fra professionelle hænder, er det bedste middel mod de mange flytteomkostninger at forberede sig på flytteræset i god tid.

- Hvis man nogle måneder i forvejen ved, at man skal flytte, har man mulighed for at spare op, og så er man allerede på forkant med nogle af udgifterne, siger Louise Skjødsholm fra Penge- og Pensionspanelet.

/ritzau fokus/