Atter lys over Øster Brønderslev

Vindstød.dk baserer sin elforsyning på godt 2500 vindmøller - eller over halvdelen af Danmarks landvindmøller. Energiselskabet blev i 2015 af Energitilsynet kåret som landets billigste.

Men selv om forbrugeren sparer på elprisen, skal man fortsat betale skatter og afgifter. Så det vil stadig koste penge at tænde for kontakten søndag.

- Derfor lukker de ikke deres produktion ned, og det betyder jo, at der bliver overproduktion af strøm, siger Morten Nissen Nielsen.

Mange vindmølleejere har på forhånd solgt deres strøm til en fast pris. De er glade for, at elproduktionen er høj, når det blæser meget.

Er man kunde hos eksempelvis Vindstød.dk, betaler energiproducenterne penge til kunderne for den strøm, de bruger 25. december.

HELE LANDET: 1. juledag blæser det så meget, at landets vindmøller producerer langt mere strøm, end forbrugerne aftager. Derfor bliver elprisen negativ, hvilket sker meget sjældent. Tidligere eksempler er 2013 og 2015.

