Forbrugere kan få penge retur for aflyste pakkerejser til Norditalien

KØBENHAVN:Udenrigsministeriets Borgerservice fraråder nu alle ikke-nødvendige rejser til fire nordlige regioner i Italien.

Det giver forbrugere, der har købt eksempelvis en skirejse til området, gode kort på hånden, hvis de ønsker at afbestille rejsen.

Det fortæller Vibeke Myrtue Jensen, der er rådgiver i Forbrugerrådet Tænk.

- Der er rimelig gode rettigheder, hvis man har bestilt en pakkerejse gennem et rejsebureau.

- Hvis Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser, så vil man typisk kunne få alle sine penge tilbage, hvis man aflyser, siger hun.

En pakkerejse omfatter både en flybillet og et hotelophold eller eksempelvis billeje.

Har man ikke købt en pakkerejse, er ens rettigheder lidt anderledes, forklarer Vibeke Myrtue Jensen.

- Hvis du selv har booket flybilletten, så er flyselskabet ikke forpligtet til at betale pengene tilbage.

- Men man kan selvfølgelig kontakte selskabet og høre, om de kan være behjælpelige, når nu Udenrigsministeriet fraråder unødige rejser til området.

- Har man tegnet en afbestillingsforsikring, kan man også se, om den eventuelt dækker, når nu Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til destinationen, siger Vibeke Myrtue Jensen.

I så fald skal man kontakte det forsikringsselskab, hvor man har tegnet afbestillingsforsikringen.

Danmarks Rejsebureau Forening organiserer en del af de selskaber, der har specialiseret sig i skirejser til eksempelvis Italien.

Her bekræfter direktør Lars Thykier, at man som udgangspunkt kan få pengene retur, hvis man afbestiller en pakkerejse til Norditalien.

- Reglerne er ganske klare. Hvis Udenrigsministeriet i en eller anden form fraråder at rejse til en givet destination, så har man mulighed for at få pengene retur.

- Men det gælder kun syv til ti dage frem i tiden. Hvis du har en rejse til Norditalien i kalenderen i juni måned, så kan du ikke aflyse den nu og få pengene tilbage, siger Lars Thykier.

Mange selskaber vil ifølge direktøren også vælge at tilbyde eksempelvis skiturister en anden destination end Norditalien.

Så er det op til kunderne at vælge, om de vil tage imod det tilbud eller helt aflyse.

Fire danskere har fået konstateret smitte med coronavirus, og alle fire tilfælde kan relateres til et udbrud af det smitsomme virus i det nordlige Italien.

Det har fået Udenrigsministeriets Borgerservice til at fraråde unødige rejser til regionerne Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto.

Det sker ifølge rejsevejledningen ud fra et "forsigtighedsprincip" og skyldes en "stor stigning i antallet af smittetilfælde".

Ifølge John Hopkins University har antallet af coronasmittede personer i Italien rundet 2000, og der er registreret 52 dødsfald som følge af sygdommen Covid19.

/ritzau/