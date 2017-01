Danmarks Statistiks opgørelse over forbrugertilliden for januar viser en stigning fra minus 0,3 i december til 4,5 i januar.

Det er blandt andet vurderingen af familiens og Danmarks økonomiske situation i dag, der er med til at trække værdien op denne gang.

På samme måde forventer de adspurgte forbrugere også for første gang siden august, at Danmarks økonomiske situation vil være bedre om et år.

Endelig er forventningen til arbejdsløsheden denne gang, at den er faldet om et år. De seneste tre måneder var tendensen ellers den modsatte.

Ifølge cheføkonom Niels Rønholt fra Jyske Bank er det ikke usædvanligt, at forbrugertilliden tager en positiv drejning i januar, når udsalget begynder.

Markant stigning

Den aktuelle stigning er dog mere markant, end man kunne forvente.

- Selv når tallene korrigeres for sæson, er der tale om en pæn stigning. Det er lidt overraskende, at der er sket så stor en forskydning.

- Men på den anden side er der som udgangspunkt også grund til en vis optimisme, ikke mindst fordi boligpriserne stiger i det meste af landet, skriver han i en kommentar.

Han er ligesom de fleste andre økonomer sikker på, at optimismen nok skal blive omsat til forbrug i 2017.

Pænt bidrag til vækst

Makroøkonom Søren V. Kristensen fra Sydbank sætter endda et konkret tal på.

- En forbrugertillid på 4,5 peger på en vækst i privatforbruget på lige i underkanten af to procent.

- Et tal, der vil bidrage pænt til væksten i dansk økonomi uden at presse danskernes privatøkonomi alt for hårdt, skriver han.

Stigningen i januar måned er den højeste stigning i forbrugertilliden siden marts 2015.

/ritzau/