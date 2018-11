Forbrugernes vagthund holder også øje med black friday-tilbud

KØBENHAVN: Der vil formentlig være mange indkøbslystne forbrugere, der sidder klar til tilbudsjagt ved skærmen, når udsalgsdøgnet black friday går løs. Eller som har tænkt sig at gå på jagt efter nedsatte varer i butikkerne.

Udsalgsfænomenet følges også hos forbrugernes vagthund Forbrugerombudsmanden.

- Vi er altid opmærksomme på prismarkedsføring, og det gælder selvfølgelig så også, når der kommer sådan nogle særlige dage, siger specialkonsulent Carsten Strøjer fra Forbrugerombudsmanden.

Han vil ikke gå i detaljer med årets indsats. Men i 2017 blev der holdt øje med priser på udvalgte varer både før og efter black friday. For forbrugerne skal kunne stole på, at et tilbud er et tilbud.

Tidligere år har forbrugervagthunden blandt andet fundet eksempler på dyner, puder, døre og vaskemaskiner, hvor black friday-tilbuddet ikke var helt så godt, som reklamerne lovede.

- Der har været problemer med black friday, hvor besparelsen ikke har været så stor, som markedsføringen gav indtryk af.

- Det gjorde, at vi sidste år holdt særligt øje med bestemte ting for at følge udviklingen. Det hang også sammen med, at reglerne for markedsføring sidste år blev skærpet, siger Carsten Strøjer.

- Vi tog efterfølgende nogle sager op. Men i forhold til hvad vi har set tidligere, så det ret fredeligt ud sidste år, siger specialkonsulenten.

Han mener, at det skyldes de skrappere retningslinjer for markedsføring af knaldtilbud. Her blev det indskærpet, at prissammenligninger skal afspejle den reelle normalpris.

At forbrugerne har taget traditionen til sig, er der ingen tvivl om.

I en ny undersøgelse fra Voxmeter, hvor 1045 danskere over 18 år er blevet spurgt, svarer omkring en tredjedel, at de har planlagt at købe noget til black friday. Knap en tredjedel af de adspurgte har ligefrem udskudt et planlagt køb til udsalgsdøgnet.

Men samtidig er forbrugerne skeptiske. Knap halvdelen svarer, at de ikke stoler på de tilbud, de kan finde til black friday. Måske af samme årsag svarer knap halvdelen af de adspurgte, at de tjekker priser før og under black friday.

I 2017 blev black friday ifølge dankortudbyderen Nets den hidtil største shoppedag i Danmark med en dankortomsætning på 2,117 milliarder kroner.

Hos erhvervsorganisationen Dansk Erhverv er forventningen, at årets sorte fredag vil overgå sidste år.

