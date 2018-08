Forbrugerorganisation: Flyforsinkelser fylder mest

Flypassagerer kæmper ofte forgæves for at få den kompensation, de har krav på, når deres fly er forsinket.

Det er blevet en stor industri for private selskaber, der hjælper passagererne med at søge erstatning, skriver Politiken.

Leder af den danske afdeling af den europæiske forbrugerorganisation Forbruger Europa Lars Arent bekræfter over for Ritzau, at sager mod flyselskaber er det, der tager det meste af hans og de europæiske kollegers arbejdstid.

- Det er noget, vi bruger utrolig meget energi på. Desværre kan vi konstatere, at når en sag ender hos os, og der efterfølgende gives kompensation, sidder vi ofte tilbage med oplevelsen af, at det er gået lidt stærkt med at sende standardafvisninger ud i første omgang.

- Vi oplever, at flyselskaberne forsøger at luge ud i, hvor mange der skal gives kompensation til, siger han.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan udelukkende behandle sager, der vedrører flyvninger fra Danmark samt sager, der vedrører flyvninger direkte til Danmark fra et land uden for EU med et EU-luftfartsselskab.

Antallet af sager alene mellem danske kunder og flyselskaberne er på kort tid eksploderet.

Det skyldes, at EU-Domstolen i april slog fast, at passagererne også har krav på kompensation, når forsinkelserne skyldes interne strejker i flyselskaberne.

Flyforsinkelse.dk er et af de firmaer, der har specialiseret sig i at hjælpe passagererne med at få kompensationen.

Over sommeren har der især været sager vedrørende Ryanair, som er ramt af flere strejker, fordi piloter og kabinepersonale kæmper for bedre løn- og arbejdsvilkår, fortæller selskabets direktør, Johan Fugmann.

- Ryanair har udløst et voldsomt stort antal klagesager i forbindelse med de strejker, de har gennemgået. Vi har over 5000 sager, der alene vedrører deres fly.

Selskaber som AirHelp, flyforsinkelse.dk og FlyHjælp tager mellem 25 og 31 procent af den endelige erstatningssum for at føre sager for passagererne.

Men det burde ikke være nødvendigt for passagererne at bruge de penge, mener Lars Arent.

- Når man i EU har fastsat kompensationsbeløbets størrelse, er det, fordi man mener, at beløbet er et passende plaster på såret til passageren, siger han.

