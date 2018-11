Forbrugervagthund anmelder webbutikker for vildledning

KØBENHAVN: Hvis man falder over en billig parfume eller creme på nettet, er det vigtigt at holde øje med, om købet samtidig forpligter en til at tegne et månedligt abonnement.

Sådan lyder advarslen fra Forbrugerombudsmanden, der har politianmeldt fire webbutikker.

De fire virksomheder har ikke været tydelige nok til at gøre opmærksom på, at et køb hos dem var betinget af abonnement af en fordelsklub på 89-139 kroner per måned.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen fortæller, at det er et udbredt problem blandt webbutikker, der i stigende grad bruger konceptet med fordelsklubber.

- Det er vores opfattelse, at virksomhederne ikke har den fulde forståelse af, at betalingsforpligtelser - også af et abonnement - skal oplyses tydeligt.

- Kunden må ikke være i tvivl om, at man indgår en aftale om et abonnement, siger hun.

Hun fortæller, at det varierer meget, i hvor høj grad virksomhederne gør forbrugerne opmærksom på de abonnementer, som forbrugerne tegner.

- Men generelt er det et problem, at det ikke bliver oplyst så tydeligt, at forbrugerne ikke er i tvivl, siger Christina Toftegaard Nielsen.

Siden begyndelsen af 2018 har Forbrugerombudsmanden modtaget mere end 200 klager over fordelsklubber.

119 af klagerne er om de fire webbutikker, der er blevet politianmeldt.

Derudover har Forbrugerombudsmanden flere sager under behandling, som også kan ende med en anmeldelse til politiet.

Christina Toftegaard Nielsen opfordrer forbrugerne til at holde et skarpt øje med, hvad de siger ja til, hvis et produkt ser lige lovligt billigt ud.

- Man skal være opmærksom, når man handler til nettet. Hvis man finder ud af, at man bliver trukket for et abonnement, så skal man tage fat i virksomheden.

- Hvis det ikke har været gjort tydeligt nok, at man tegner et abonnement, så er man ikke forpligtet til at betale, siger hun.

De fire politianmeldte webbutikker er bilablau.dk, flipsu.dk, ophoerspriser.dk og pluus.dk. De sælger blandt andet makeup, parfumer og smykker.

/ritzau/