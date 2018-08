Forbud mod at bade i Dragstrup Vig

DRAGSTRUP: Morsø Kommune har udstedt øjeblikkeligt forbud mod badning i Dragstrup Vig. Det sker, efter at målinger af vandkvaliteten, der blev foretaget søndag og offentliggjort tirsdag, viste et alt for stort indhold af E. colibakterier og enterokokker i vandet.

De målte værdier kan være et tegn på, at der er en fækal forurening af vandet på grund af regnvandsbetingede spildevandsoverløb. Tilløbet til vigen fra Lyngbro Bæk har tidligere været årsag til, at der har måttet udstedes badeforbud.

Efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere embedslægen) er der forbud mod badning ved Dragstrup Vig. Badevandskvaliteten følges tæt, og der tages ekstra prøver med få dages mellemrum.