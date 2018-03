Forbud mod dieselbiler på vej i Hamburg

TYSKLAND: Hamburg kan være på vej med et forbud mod, at alt andet end de nyeste dieselbiler, der overholder Euro-6 normen, må køre på visse strækninger i byen. Det skriver Spiegel Online.

- Vi kan bestille skiltene i dag og stille dem op om nogle få uger, siger Jens Kerstan fra Die Grüne, der er, hvad der svarer til miljøborgmester i den tyske fristad - der er Tysklands næststørste by. Spiegel Onlien skriver, at kørselsforbuddet vil træde i kraft i slutningen af april.

Beslutningen om at forbyde dieselbiler kommer, efter den tyske forbundsforvaltnings-domstol i går dømte til fordel for Düsseldorf og Stuttgart, der vil indføre tilsvarende forbud mod dieselbiler i byerne for at mindske forureningen.

Her og nu bliver det dog et ret begrænset kørselsforbud, der bliver indført i Hamburg, idet det kommer til at dreje sig om 600 meter på Max Brauer-Allee samt en 1,7 km. lang strækning på Stresemannstraße. Den sidste bliver kun spærret for lastbiler, der ikke overholder Euro 6 for lastbiler, mens Max Brauer-Allee bliver spærret for både person- og lastbiler, medmindre de altså overholder de nyeste normer - Euro 6 for personbiler.

Hamburg bliver dermed den første tyske by, der indfører kørselsforbud for dieselbiler i et eller andet omfang, men byen bliver ikke alene på scenen i lang tid. Stuttgart er også på vej med et forbud, der træder i kraft til årsskiftet. Her bliver der tale om et mere generelt forbud, der dog i første omgang kun rammer ældre dieselbiler til og med Euro 4-normen, der blev erstattet af Euro 5 for nye biler i 2009.

Dommen fra den tyske forvaltningsdomstol er en konsekvens af en sag, som en miljøorganisation anlagde mod Düsseldorf og Stuttgart, fordi luftkvaliteten i byerne ikke overholdt EUs normer, idet NOX-forureningen var for høj. Med dommen er det op til de enkelte tyske byer, om de vil indføre restriktioner på dieselkøretøjer.

Også andre europæiske storbyer er i gang med at forbyde dieselbiler; Paris, Madrig og Athen vil forbyde dem fra 2025.

I det hele taget er dieselbilernes dage ved at være talte - FIAT meddelte forleden, at man stopper for produktionen af dieselmotorer i 2022. Tyske Porsche, der i øvrigt har hjemme i netop Stuttgart, sælger ikke længere dieselbiler.