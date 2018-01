Forbud mod kunstigt skæg

DANMARK: Regeringen vil forbyde brugen af den muslimske burka og niqab i det offentlige rum, og derfor er Justitsministeriet ved at udarbejde et udkast til et lovforslag.

Udkastet, som DR Nyheder har læst, slår fast, at "det forbydes på offentligt sted at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet".

Mere interessant oplister udkastet til lovforslaget en række eksempler, der vil være omfattet af forbuddet.

Det gælder "omfattende beklædningsgenstande" som huer, hætter, tørklæder, masker, hjelme, heldækkende dragter og kunstige skæg", hedder det ifølge DR Nyheder i notatet, der er udarbejdet af Justitsministeriet.

Det vil være op til politiet at vurdere, om en konkret beklædningsgenstand dækker ansigtet for meget.

Til gengæld åbner notatet op for, at man kan dække sit ansigt til, hvis det tjener et "anerkendelsesværdigt formål". Udkastet nævner som eksempler halstørklæder og huer i kulden eller en udklædning.

Regeringen lægger op til, at en overtrædelse af forbuddet enten skal udløse en bøde på 1000 kroner eller fængsel i op til tre måneder.

Notatet fra Justitsministeriet er dateret 17. november 2017, men ifølge DR Nyheders oplysninger er det fortsat det udkast, der er på bordet.

/ritzau/