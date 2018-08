Fordæk eksploderede: Lastbil rullede af motorvej

VESTBJERG: Den nordjyske lastbilchauffør Anders Davidsen fra Als fik sig noget af en voldsom oplevelse fredag formiddag, da han kom kørende mod nord ad motorvej E39 med 38 tons maltbyg læsset på sin forvogn og hænger.

Pludselig - et par kilometer før afkørslen til Vestbjerg - lød der et brag, og så kunne Anders Davidsen ikke længere styre de i alt 57 tons lastbil og korn fra Overgaard Gods.

- Det var et fordæk, der eksploderede, og så røg bilen ud i rabatten, hvor den slog en kolbøtte, fortæller chaufføren til nordjyske.dk, efter at han er kommet hjem til Als og kan hvile sig lidt på sofaen ovenpå den voldsomme oplevelse.

Heldigvis kom ingen til skade, da den store mange tons tunge lastbil røg af motorvejen.

Foto: Jan Pedersen

Forvognen væltede rundt og smed en god bid af de mange tons maltbyg af på marken.

- Da jeg kørte derudefra for halvanden time siden, var der kommet en lastbil med suger fra Hedegaard, som skulle suge de mange tons korn op igen, og Falck var også kommet for at gøre klar til at bjærge lastbilen, som så skal slæbes til Horsens, fortæller Anders Davidsen ved 13.30-tiden til nordjyske.dk.

Han var lige ved at gøre sig parat til en tur til lægen.

- Jeg er lidt øm i skulderen og albuerne, men det skal da lige tjekkes, lyder det fra chaufføren, der dog med nordjysk underdrivelse afdramatiserer uheldet.

Vejdirektoratet oplyste, at det højre spor i nordgående retning skulle spærres under arbejdet med at få lastbilen på ret køl.

Foto: Jan Pedersen