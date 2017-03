FREDERIKSHAVN: Flere store foreninger i Frederikshavn føler sig så pressede på faciliteter, at de nu går sammen for at få skabt et multicenter til erstatning blandt andet for det nedslidte FFK Centret.

I første omgang er klubberne, Frederikshavn Firmaidræts Klub, Dance Studio Frederikshavn, JAM Frederikshavn Cheerleaders og FG90, der tilsammen udgør godt 2000 medlemmer, gået sammen om at få byggeriet sat på skinner, ligesom Henrik Carlsen, formanden for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF), allerede har involveret flere store fonde og organisationer.

For den daglige leder af FFK Centret, Marianne Juul Rasmussen, er det en drøm gennem de seneste fem-seks år, der nu for alvor ligner noget, der kan blive en realitet.

- FFK Centret er for gammelt, utidssvarende og alt for dyrt at drive energimæssigt, så i stedet for at bruge penge på det og mange andre alt for dårlige foreningsfaciliteter, skal vi have bygget et sted i Frederikshavn, som alle tænkelige foreninger kan benytte, siger Marianne, der i allerhøjeste grad er parat til at forlade FFK Centret til fordel for et nyt multicenter.

Må tage udenbys

Hun peger på, at flere af byens skoler er blevet nedlagt, hvilket blandt andet har medført, at basketballklubben er lukket, så spillere nu i stedet kører til Aalborg, og at seniorer i Jam Frederikshavn Cheerleaders må køre til Randers for at træne.

- Det vil give synenergi, hvis foreningerne står sammen om et multicenter, som for eksempel også ville kunne give plads til fritidsklubben Hot Spots, der også har pladsmangel.

Marianne Juul Rasmussen pointerer, at det skal være meget lettere at være både fritidsleder og aktiv fritidsudøver i Frederikshavn.

- I øjeblikket er alle presset på grund af alt for dårlige faciliteter, og i stedet skal vi nu være klar til at gå efter den bedste løsning.

- Den nordjyske beskedenhed skal smides væk, så vi kan få lavet et kraftcenter i byen med alt fra e-sports café til lokaler for frimærkesamlere, gymnaster, dansere med mange flere. Og så kunne den trængte skytteforening måske komme ned under multicentret og få skydebaner der.

Som et uland

Hun betragter Frederikshavn som et uland i forhold til andre byer med hensyn til foreningsfaciliteter.

- Så spørgsmålet er, om vi her i byen tør lade være med at lave sådan et projekt.

De fire foreninger og FUF har også en arkitekt med på sidelinen til at tegne de første streger til projektet, som indtil videre ikke har fået en bestemt plads i byen.

- Multicentret kan placeres i de tidligere Martin-bygninger på Hjørringvej, på havnen eller bag ved Arena Nord, uden at vi på nogen måde skal være en del af Arena Nord, understreger Marianne.

- Vi tror på idéen, selv om vi ved, at det bliver et langt, sejt træk, og det vil være dumt af Frederikshavn, hvis man lader sig overhale af alle andre på det her område.

Kommunen og forvaltningen er orienteret om planerne, og FFK Centrets daglige leder opfordrer nu alle byens foreninger til at melde sig på banen og deltage i et kommende møde om et par uger i FFK Centret.

- Vi skal ikke lade os nøje men tænke stort, slutter FFK Centrets daglige leder.