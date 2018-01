Forfatter forlader Gyldendal i protest mod ny direktør

KØBENHAVN: Forfatter Carsten Jensen har tirsdag meddelt Gyldendal, at han forlader forlaget.

Det er en direkte konsekvens af Morten Hesseldahls tiltrædelse som ny direktør, skriver Information.

- Han er en politisk opportunist. I Information har jeg karakteriseret ham som inkompetent, han har karakteriseret mig som talentløs.

- Jeg føler ikke, at en administrerende direktør og en forfatter med de holdninger til hinanden hører hjemme under samme tag, siger han til avisen.

"Dybt chokeret"

Carsten Jensens beslutning sker, efter at Gyldendal tirsdag har meddelt, at forlaget får ny administrerende direktør, Morten Hesseldahl.

Forfatteren blev "dybt chokeret", da han hørte nyheden om Morten Hesseldahls kommende ansættelse hos Gyldendal. Han har foreløbigt ingen planer for tiden efter Gyldendal.

- Jeg forlader Gyldendal til fordel for et forlag, der hedder "ud i det blå", siger han til Information.

Morten Hesseldahl forlader sin stilling som teaterchef i Det Kongelige Teater. Han har tidligere haft direktørstillinger hos DR, Information og Lindhardt og Ringhof.

Han tiltræder som direktør hos Gyldendal senest den 1. maj i år.

Ny direktør ærgrer sig

Carstens Jensens beslutning ærgrer Morten Hessedahl, som gerne ville have været med til at udgive hans bøger, fortæller han til Ritzau.

Den eneste uoverensstemmelse de to har haft ligger ifølge den kommende direktør langt tilbage i tiden.

- For 12 år siden var vi meget uenige om at vurdere Jyllands-Postens Muhammed-tegninger. Det er sådan set den eneste kontrovers, jeg har haft med Carsten Jensen igennem tiden. Jeg kender ham dårligt nok.

- Personligt har jeg intet problem med at udgive ham. Jeg synes som sagt, at han skriver nogle gode og relevante bøger.

Ok med forskellige holdninger

Morten Hessedahl ser ingen grund til, at forskellige holdninger skulle hindre folk i at arbejde under samme tag.

- Det er hele pointen med publicisme - at man jo ikke er et politisk parti, men man prøver at samle både kunstneriske udtryk og synspunkter, som er relevante og vigtige, men jo meget gerne indbyrdes forskellige.

- Derfor synes jeg netop, det er en pointe, at et forlag som Gyldendal både kan udgive Bent Jensen, Carsten Jensen og hvad der ellers er. Det andet er en misforståelse af, hvad udgiveri egentlig er og også en dårlig forståelse af, hvad det vil sige at være intellektuel, siger han.

Carsten Jensen har udgivet 19 bøger gennem Gyldendal. Senest udgav han i efteråret 2016 bogen "Krigen der aldrig ender - Reportager fra Afghanistan" sammen med Anders Hammer.

/ritzau/