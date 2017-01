JERSLEV: I Jerslev er der gjort mange tiltag, for at skaffe læger til byen, når de to nuværende læger 1. april går på pension. Men alle tiltag har ikke ført til et resultat. Sidste udvej er nu en henvendelse til Region Nordjylland og Lægeforeningen Nordjylland.

Den arbejdsgruppe, der har arbejdet med lægesituationen har nu rettet henvendelse til de to instanser i et sidste råb om hjælp.

- Det er desværre ikke lykkedes at finde læger til at overtage praksis i Jerslev endnu, og tiden nærmer sig hvor de nuværende læger går på pension 1. april, siger Birgit Nedergaard til NORDJYSKE.

- Vores lokale arbejdsgruppe har gjort mange tiltag for at finde læger, både ved at uddele foldere til læger på lægedagene i København, lavet videoer på facebook. Vi har også selv henvendt os til læger, men alle har været lovet til anden side. Vi har i denne sag været i mediernes søgelys, så vi har fået masser af opbakning.

I brevet til regionen og Lægeforeningen anmoder vi om, at der arbejdes på at fortsætte praksis i Jerslev i en eller anden form.