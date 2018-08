Forgæves Vendsyssel-fight mod Brøndby

FODBOLD: Superligaoprykkerne fra Vendsyssel FF får ikke ret mange point ud af anstrengelserne i øjeblikket. Søndag tabte de på eget græs til Brøndby, der viste sig hamrende effektive og løb med en 2-1-sejr på Nord Energi Arena i Hjørring.

Kamil Wilczek blev dobbelt målscorer for de blå-gule, inden Emmanuel Ogude reducerede for hjemmeholdet.

Flyvende start

De 5162 tilskuere så Vendsyssel FF komme flyvende ud til kampen. Angrebsduoen Seyi Adekoya og Sebastian Czajkowski skabte gang på gang ballade med deres knivskarpe dybdeløb.

Der var bare spillet halvandet minut da amerikanske Adekoya kom igennem og fra en lidt spids vinkel testede keeper Marvin Schwäbe.

Adekoya var på spil igen efter små 20 minutter, og her kunne han med fordel have spillet på tværs til Czajkowski, men han sparkede selv og måtte se Schwäbe reddede med det yderste.

Efter en halv time var det nok engang Adekoya, der denne gang rundede en keeper på skovtur, men en Brøndby-forsvarer kom tilbage og fik reddet situationen for sit hold.

Giftige Brøndby-dødbolde

Brøndby truede udelukkende på dødbolde, men det var så også et stort problem for Vendsyssel at dæmme op for disse. I det 36. minut sparkede Joel Kabongo fra tæt hold et hjørne på undersiden af overliggeren, og siden fulgte altså Wilczeks 1-0 føring i Brøndbys favør. Polakken huggede i det 42. minut tørt bolden i nettet via indersiden af stolpen.

Brøndby kom langt bedre ud til anden halvleg, og Kamil Wilczek testede i det 58. minut nok engang Vendsyssels overligger efter et hjørnespark. Hjemmeholdets Morten Knudsen havde dog også en god mulighed efter en omstilling, men han sparkede lige i armene på målmanden.

Domme på kanten

Siden kom til 2-0-målet i det 68. minut, da Wilczek på kanten af offside kom alene med Nicolai Flø og køligt rundede Vendsyssel-keeperen.

Vendsyssel fik tændt et håb i det 77. minut på et lidt tyndt straffespark begået af Joel Kabongo mod Sander Fischer, og det omsatte indskiftede Emmanuel Ogude til 2-1-reducering.

Dybt inde i overtiden duftede det lidt af en udligning, da Emmanuel Ogude havde bud efter det lange hjørne på et frispark på kanten af feltet. I samme situation så Brøndbys Joel Kabongo i øvrigt rødt for sit andet gule kort.

Stor mulighed i sidste sekund

I de sidst sekunder kom en endnu bedre mulighed, da Lucas Jensen kom alene med målmanden. Vendsyssel-indskifteren fik også bolden forbi Marvin Schwäbe, men han ramte dog ikke bolden ordentligt, og så kunne Jens Martin Gammelby sparke væk i tide, før bolden nåede stregen.