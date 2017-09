Forhandlinger bliver uden EL

NORDJYLLAND: Enhedslisten, der har to af de 41 pladser i regionsrådet, vil ikke stå bag næste års budget for Region Nordjylland.

Som det eneste parti har Enhedslisten forladt forhandlingerne.

I budgetlægningen er der lagt op til besparelser på omkring 150 millioner kroner. Det skyldes, at der i 2018 er udsigt til nye opgaver for omkring 200 millioner kroner, mens der fra staten kun kommer 50 millioner kroner ekstra.

- Vi kan ikke over for patienter og ansatte forsvare at melde så store besparelser ud, lyder det fra Susanne Flydtkjær, der har repræsenteret Enhedslisten ved forhandlingerne om næste års budget.

Enhedslisten peger på, at Region Nordjylland har en meget stor kassebeholdning, som kunne bruges på de ny titlag.

Her siger regionsrådsformand Ulla Astman (S), at det vil være i strid med den økonomiaftale, der er indgået med regeringen, hvis regionen vælger at skaffe midlerne til ny tiltag gennem brug af kassebeholdningen.

I Region Nordjylland er der tradition for brede forlig, og de øvrige partier fortsætter i næste uge forhandlingerne om 2018-budgettet.