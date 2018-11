Forlag dropper årbog: Politifolk bange for at tale over sig

KØBENHAVN: Forlaget Frydenlund stopper med at udgive årbogen "Dansk Kriminalreportage" på grund af dårlig økonomi og betjente, der er bange for at tale over sig.

Det skriver DR Nyheder.

"Dansk Kriminalreportage" er udkommet i fire årtier, og i årbogen har folk kunnet læse om politiets opklaringsarbejde. Men det ser altså ud til at være slut nu.

Årsagen er dårlig økonomi, dårlig modtagelse af telefonsalg, men også mere forsigtige betjente. Det fortæller direktøren hos Frydenlund, Henning Lund.

- Der har spredt sig en frygt for at offentliggøre for meget, siger han til DR Nyheder.

Desuden skal offentliggørelse af oplysninger godkendes længere oppe i politikorpset, lyder det fra direktøren.

Forlagslederen for "Dansk Kriminalreportage" kommer med samme melding. Han peger på, at de senere sager om læk af fortrolige oplysninger har udløst forsigtighed.

Blandt andet kører i Københavns Byret en sag mod den tidligere PET-chef Jakob Scharf, som er tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt i bogen "Syv år for PET", der er skrevet af journalist Morten Skjoldager.

I bogen fortæller den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste om flere sager under sin tid i tjenesten. Anklagemyndigheden har tiltalt ham for at overtræde sin tavshedspligt 28 gange i bogen. Scharf nægter sig skyldig.

Tirsdag fortsætter sagen med procedure.

Desuden undersøges den tidligere drabschef Jens Møller for at have talt over sig i forbindelse med sin nye bog "Opklaret".

Og i en tredje sag undersøges en kriminalassistent af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) for en artikel om et forpurret terrorattentat i 2010 mod JP/Politikens Hus på Rådhuspladsen i København.

Artiklen blev udgivet i "Nordisk Kriminalreportage 2016".

Årbogen udkom første gang i 1974. Ført udkom den under navnet "Nordisk Kriminalreportage" og senest som "Dansk Kriminalreportage".

/ritzau/