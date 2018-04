Forligsmanden indkalder til nye forhandlinger

KØBENHAVN: Forhandlingerne om nye overenskomster på det offentlige område fortsætter i den kommende uge.

Forligsmand Mette Christensen har indkaldt kommunerne til nye forhandlinger på onsdag.

Om torsdagen skal regionerne forhandle videre i Forligsinstitutionen.

Det skriver DR Nyheder.

Det vides endnu ikke, hvornår forhandlingsparterne på det statslige område igen skal en tur forbi Forligsinstitutionen.

I en sms til DR Nyheder skriver Flemming Vinther, der chefforhandler for arbejdstagerne i staten, at han ikke er blevet indkaldt til nye forhandlinger.

De største knaster i forhandlingerne er lønrammen, spørgsmålet om den betalte frokostpause og lærernes arbejdstid.

Konflikten kan udskydes igen

Forligsmanden har allerede udskudt en eventuel konflikt to uger. Dermed kan der tidligst udbryde strejke den 22. april og lockout den 28. april.

Hvis det kommer så vidt, vil store dele af den offentlige sektor blive lammet. Blandt andet vil skoler og daginstitutioner lukke, tog vil holde stille, og planlagte operationer og undersøgelser vil blive udsat.

Forligsmand Mette Christensen har dog mulighed for at udskyde en konflikt yderligere to uger, såfremt hun mener, at en aftale er tilstrækkeligt tæt på.

Forligsmanden styrer forhandlingerne, fordi forhandlingsparterne ikke selv kunne forhandle sig frem til en overenskomstaftale.

Forligsmanden kan indkalde til møde mellem parterne, der har pligt til at møde op, og kan kræve at få alle relevante oplysninger samt indrømmelser fra parterne.

Forligsinstitutionen blev etableret i 1910. Den har til formål at hjælpe med at finde en løsning, når der er interessekonflikter på arbejdsmarkedet i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

/ritzau/