Forlystelsesparker åbner - men kun for udendørssjov

DANMARK:Forlystelsesparkerne Tivoli og Legoland har lørdag slået dørene op efter en vinterpause. Med anbefalinger om ekstra afstand og med håndsprit i parkerne håber de at kunne lette humøret hos flere familier.

-Vi ser frem til at give de danske børnefamilier et tiltrængt pusterum og en masse sjove oplevelser efter en lang coronavinter, siger Christian Woller, administrerende direktør i Legoland, i en pressemeddelelse.

Alle på 15 år og opefter skal vise en negativ coronatest, der er højst tre døgn gammel, for at få adgang til parkerne, hvor coronavirusset også sætter nogle begrænsninger for, hvad man kan lave.

Alle indendørs forlystelser er nemlig lukkede. For Tivolis vedkommende betyder det, at 4 af de 26 kørende forlystelser holder stille.

Til gengæld åbnede Pjerrot for parken lørdag formiddag klokken 11.00 til tonerne af Tivoli-Garden.

Weekenden står i påskens tegn med tusindvis af påskeliljer, dekorerede æg og små lam, der kan beundres i en fold. Det er også muligt at deltage i æggejagter.

Og selv om restauranterne skal holde lukket, skyder små boder op rundtomkring, så det bliver muligt at få sig en bid mad eller drikke. Det er også muligt at købe vin eller øl i parken.

Den københavnske forlystelsespark er klar til at åbne mere, så snart den får lov. Blandt andet håber Tivoli, at Fredagsrock kan gøre comeback i løbet af sommeren.

- Vi har planlagt en sommersæson, der kan fodre alle de kultur-, mad- og oplevelseshungrende gæster til fulde, og det glæder vi os meget til at få skudt i gang, siger Tivolis direktør, Susanne Mørch Koch, i pressemeddelelse.

Man skal have reserveret plads for at komme ind i Tivoli. Parken holder lukket i hverdage, og i weekenderne lukker den klokken 20.

