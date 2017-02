BRØNDERSLEV: Formand for skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen i Brønderslev, Brian Lentz, blev onsdag aften bedt om at forlade posten som formand for skolebestyrelsen.

Han fortæller, at det skete på et dramatisk bestyrelsesmøde, hvor en medarbejderrepræsentant angiveligt på vegne af medarbejderne ved de fire skoler udtrykte mistillid til ham som formand.

- Det kom på dagsordenen som det første punkt, hvor de udtrykte mistillid til, at jeg ville kunne varetage mine opgaver i bestyrelsen. Men jeg ville jo gerne blive, så det endte med, at den øvrige bestyrelse gik udenfor døren og diskuterede i fem-ti minutter. Da de kom ind igen, blev jeg bedt om at forlade posten som bestyrelsesformand, og da jeg hørte det, klappede jeg omgående min computeren sammen og gik, fortæller en noget overrasket Brian Lentz.

- Selv om jeg har taget initiativ til at samle folk bag planer om en ny privatskole i byen, mener jeg helt sikkert, at jeg godt ville kunne passe mit job i skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen. Der er et borgermøde om den nye privatskole på biblioteket tirsdag 14. februar, og herefter var det min plan at trække mig lidt ud af arbejdet med den nye privatskole. Men det fik jeg ikke rigtig tid til at forklare på mødet i Hedegårdsskolen bestyrelse, siger Brian Lentz og tilføjer.

- Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men nu får jeg så måske bedre tid til at arbejde med planerne om at lave privatskolen.

Færdig efter facebook-gruppe

Bestyrelsens næstformand Michael Yde Nielsen deltog ikke selv i mødet onsdag, og vil derfor ikke bekræfte det konkrete hændelsesforløb.

- Men det er korrekt, at Brian Lentz blev afsat som formand for bestyrelsen, da der blev udtrykt mistillid til hans habilitet. Som jeg efterfølgende har fået det forklaret, så skal baggrunden findes i, at han har oprettet en Facebookgruppe og der samlet folk, som vil lave en ny privatskole, forklarer Michael Yde Nielsen.

- Jeg har ikke personligt et problem med det han har gjort, men på et tidspunkt måtte han nok beslutte, om han arbejdede for det ene eller det andet, siger Michael Yde Nielsen.

Selv om skolebestyrelsen nu har vraget Brian Lentz som formand, kan den ikke smide ham ud af skolebestyrelsen.

- Han er valgt på demokratisk vis, så han er stadig medlem af bestyrelsen, forklarer Michael Yde Nielsen.

Han tilføjer, at bestyrelsen på et møde lørdag vil beslutte, hvem der skal være den nye formand.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra nogle af de medlemmer, der deltog i mødet onsdag aften.

Medarbejderrepræsentant Helle Homann Jespersen var efter Brian Lentz udsagn en af dem, der måske ville kunne fortælle, hvorfor han blev bedt om at gå.

- Det har jeg ingen kommentarer til. Jeg må henvise til min leder, siger hun.

Medarbejderrepræsentant Karen Strandfelt har heller ikke ønsket at kommentere mødet.

- Du må gå til min leder, siger Karen Strandfelt.

Lederrepræsentant Christian Bak bekræfter forløbet, men er også ret fåmælt:

- En enig bestyrelse har besluttet at afsætte Brian Lenz på grund af hans habilitetsproblemer, og det har jeg taget til efterretning, siger han.