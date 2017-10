Formanden stopper

AALBORG: Formand for Stafet For Livet Aalborg, Jørgen Hein, takker af efter fem år og giver hermed depechen videre til nye kræfter, som kan udvikle stafetten i Aalborg endnu mere.

- Jeg deltog i et infomøde, da Stafet For Livet skulle stables på benene for første gang i Aalborg tilbage i 2012 og blev her rekrutteret som formand. Det har jeg aldrig fortrudt, men synes efter fem år, at nye kræfter skal til, siger Jørgen Hein.

