Formel 1-legenden Niki Lauda er død

WIEN: Den tredobbelte verdensmester i Formel 1 Niki Lauda er død. Han blev 70 år.

Østrigeren døde i sin seng mandag aften efter længere tids sygdom. Det oplyser Laudas familie ifølge det britiske medie The Mirror.

- Det er med stor sorg, at vi kan oplyse, at vores elskede Niki er sovet stille ind omgivet af sin familie, skriver familien i meddelelsen.

Niki Lauda vandt verdensmesterskabet for Ferrari i 1975 og 1977 og for McLaren i 1984. Han regnes af mange som en af de bedste racerkørere gennem tiden.

Op til sin død var han bestyrelsesformand for og medejer af det tyske Formel 1-hold Mercedes med den nuværende verdensmester, Lewis Hamilton.

Den østrigske racerkører fik alvorlige brandsår på kroppen og i ansigtet efter en voldsom ulykke i et løb i 1976 på tyske Nürburgring.

Niki Lauda var dengang forsvarende verdensmester og favorit til at genvinde VM-titlen i Formel 1 med briten James Hunt som hans nærmeste konkurrent.

Det havde regnet, og Lauda havde allerede skiftet dæk og speedede op for at indhente tabt tid.

Men dækkene var stadig kolde og vejgrebet dårligt, da hans bil pludselig skred ud i et sving.

Lauda knaldede ind i barrieren, hans hjelm røg af, og hans Ferrari brød omgående i brand, mens den spinnede tilbage på banen.

Den østrigske racerkører sad fastklemt i over et minut, mens han indåndede giftige dampe fra den brændende bil.

Nogle af hans medkørere forcerede flammerne og reddede ham ud af infernoet.

- Ti sekunder mere og jeg ville være død, sagde Lauda i et interview med The Telegraph for et par år siden.

Bare seks uger senere var Lauda igen at finde i kampen om Formel 1-verdensmesterskabet, men han endte med at tabe til den evige rival James Hunt.

Dramaet blev i 2013 oprullet i filmen "Rush" af den Oscar-vindende amerikanske instruktør Ron Howard.

Ulykken i 1976 mærkede Niki Lauda for livet.

På grund af forbrændingen bar han nærmest permanent en rød kasket over arrene og et halvt afbrændt øre.

Samtidig blev hans lunger beskadiget.

I august sidste år blev Lauda indlagt for en dobbelt lungetransplantation, og østrigske medier har tidligere berettet om, at han var i dialyse.

Niki Lauda voksede op i en velhavende industrifamilie, og han havde også selv talent for at opbygge forretninger.

Ikke mindre end tre luftfartsselskaber stod han i spidsen for. Først Lauda Air og derefter flyNiki, der begge blev opkøbt af andre selskaber.

Senest skabte han LaudaMotion, som Ryanair sidste år købte sig ind i.

Lauda har to sønner fra et tidligere forhold med Marlene Knaus.

I 2008 giftede han sig med Birgit Wetzinger, der er 30 år yngre og arbejdede som stewardesse for Laudas luftfartsselskab flyNiki.

Hun donerede sin nyre til Lauda, efter at østrigeren ikke kunne bruge sin brors.

I 2009 fik Lauda og Birgit tvillingerne Max og Mia.

