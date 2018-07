Efterlyst for vold: To mænd har meldt sig selv

AALBORG: Der gik ikke lang tid, før to mænd meldte sig selv til politiet, efter de tirsdag formiddag var blevet efterlyst for et groft overfald på åben gade i april.

Her blev en 46-årig 21. april overfaldet af en gruppe mænd der holdt ham fast, mens de sparkede og slog ham og stak ham flere gange med en genstand.

Men efter tre måneders efterforskning var det endnu ikke lykkedes politiet at finde frem til de formodede gerningsmænd, og derfor gik Nordjyllands Politi tirsdag formiddag ud med en efterlysning af to mænd, som menes at være nogle af gerningsmændene.

- Vi efterforsker sagen som grov vold. Vores efterforskningsskridt og vidneafhøringer har ikke kunnet afdække de formodede gerningsmænds identitet. Derfor går vi nu ud i offentligheden med foto-dokumentation og efterlysningen, siger politikommissær Sune Myrup fra Nordjyllands Politi.

Der gik under en time, så havde den første mand meldt sig selv, og en halv time senere fulgte den sidste efterlyste mand trop.

Ukendte gerningsmænd

Det grove overfald fandt sted 21. april omkring klokken 19.20 på Th. Sauersvej ud for Aalborghus Gymnasium, hvor en større gruppering deltog i volden.

Hverken vidneforklaringer eller det 46-årige offer har kunnet hjælpe politiet med at finde frem til identiteten på gerningsmændene.

Den 46-årige blev udskrevet efter endt behandling på sygehuset efter overfaldet, men han kender ikke overfaldsmændene, fortæller Sune Myrup.

Ifølge politiet er der dog intet der tyder på, at overfaldet har tilknytning til det kriminelle miljø, fortæller politikommissæren.