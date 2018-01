Formodet amerikansk drone dræber mindst to pakistanere

Ved et formodet amerikansk droneangreb på et hus i det nordvestlige Pakistan er mindst to militante blevet dræbt. Det siger pakistanske sikkerhedskilder onsdag.

Pakistan fordømmer angrebet og siger, at den ubemandede drone var rettet mod en "afghansk flygtningelejr".

- Sådanne ensidige handlinger, som den vi har set i dag, er ødelæggende for den samarbejdsånd, der bør herske mellem to allierede i kamp mod terrorisme, hedder det i den pakistanske erklæring.

Ved angrebet ramte to missiler et hus og dræbte to militante, Ahsan Khorai og Nasir Mehmood, i landsbyen Dapa Mamozai i det pakistanske klanområde (Fata).

- De to dræbte tilhørte Haqqani-netværket, siger en efterretningskilde i området.

Der har været en mindre stigning i antallet af amerikanske droneangreb i det bjergrige grænseområde mellem Pakistan og Afghanistan, efter at præsident Donald Trump kom til magten i januar sidste år.

Men der er sket langt færre angreb end i 2010. Antallet af angreb af kulminerede under den tidligere præsident Barack Obama.

Tidligere i denne måned blev en mand hårdt såret ved et formodet droneangreb i Fata. Et andet medlem af Haqqani-netværket blev dræbt 26. december i Pakistan af en formodet amerikansk done.

Trump har anlagt en hård kurs over for Pakistan. Han vakte vrede i landet, da han nytårsdag i år skrev et tweet om "Pakistans løgn og bedrag" omkring landets påståede støtte til Taliban og andre militante i Afghanistan.

USA har også i denne måned suspenderet militær støtte til landet for to milliarder dollar (12 milliarder kroner).

Trumps udtalelser om Pakistan blev også sidste år kaldt "fjendtlige" og "truende", og officielle møder og kommunikationslinjer blev nedtrappet mellem de to lande.

Pakistanske embedsmænd har givet udtryk for, at USA aldrig har vist respekt for de ofre, som pakistanerne har ydet i en langvarig kamp mod militante islamister.

Landet er heller ikke blevet hyldet for dets fremskridt i kampen mod grupper som al-Qaeda, Islamisk Stat og Taliban i Pakistan.

Amerikanske embedsmænd frygter, at et direkte brud mellem USA og Pakistan vil destabilisere Afghanistan.

Kommentatorer har sagt, at USA er ved at ændre politisk kurs i regionen og i stigende grad støtter og samarbejder med Indien, hvilket vil øge distancen mellem amerikanerne og Pakistan.

I det seneste år er næsten alle amerikanske droneangreb i Pakistan sket i klanområderne.

