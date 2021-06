Formodet flugtbilist i video: Jeg er kendt som vanvidsbilist

AARHUS:Natten til lørdag har Østjyllands Politi søgt intensivt - blandt andet med hjælp fra helikoptere - efter 20-årige Mohamad Tarek Younes, som menes at have påkørt en politibetjent fredag aften i det vestlige Aarhus.

Trods eftersøgningen og mange henvendelser fra borgere er det lørdag formiddag endnu ikke lykkedes politiet at finde manden.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Offeret for påkørslen - en 31-årig politibetjent - er i kritisk tilstand.

En mand, der er identisk med Mohamad Tarek Younes, udtalte sig i januar til TV2 Østjylland i forbindelse med et tv-indslag om vanvidsbilisme i Aarhus Vest.

I indslaget oplyses det, at politiet vil sætte kameraer op i udvalgte vejkryds for at registrere bilister, der kører over for rødt.

- Jeg kører selv meget hasarderet. Jeg er kendt som vanvidsbilisten her rundt omkring, lød det fra den unge bilist, som tv-stationen havde mødt på en tankstation i Aarhus Vest.

- Jeg kører over for rødt hele tiden. Det er ikke, fordi en rød lygte skal forhindre mig i at køre over. Hvis der er frit, så kører jeg jo bare.

Påkørslen fredag aften skete i krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej i Åbyhøj.

Politiet har gennem længere tid haft et særligt fokus på trafikken i det vestlige Aarhus på grund af flere alvorlige ulykker, hvor bilister er kørt over for rødt.

I pressemeddelelsen takker politiet for borgernes hjælp i sagen. Politiet fortsætter eftersøgningen lørdag og vil stadig gerne høre fra borgere, der måtte vide, hvor Mohamad Tarek Younes befinder sig.

Han beskrives af politiet som 185 centimeter høj, muskuløs af bygning, mørk i huden og med sort mellemlangt hår og skæg.

- Vi er meget taknemmelige for den hjælp, vi har fået fra befolkningen i denne sag, og vi arbejder fortsat intenst på at finde frem til den eftersøgte, siger politiinspektør Gert Bisgaard.

