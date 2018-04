Formodet jihadist anholdt for ødelæggelser og slaveri i Mali

En formodet jihadist fra det vestafrikanske land Mali blev lørdag anholdt og udleveret til Den Internationale Straffedomstol (ICC).

Han står over for anklager om ødelæggelser af byen Timbuktu i Mali og sexslaveri, oplyser den internationale domstol.

Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud blev anholdt af de maliske myndigheder. Lørdag meddeler domstolen i Haag, at han er ankommet til domstolens detentionscenter i Holland.

Den 40-årige mistænkte jihadist mødes med anklager om krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden samt ødelæggelser af templer i Timbuktu i 2012 og 2013. Desuden mistænkes han for voldtægt og tvungen ægteskab.

Anholdelsen skete, fire dage efter at domstolen havde udsendt en international arrestordre på den 40-årige.

Al Hassan er den anden islamistiske ekstremist, som står over for en retssag ved ICC for ødelæggelserne i Timbuktu.

I 2017 blev en anden malier, Ahmad al-Faqi al-Mahdi, idømt ni års fængsel, efter at han erkendte sig skyldig i ødelæggelserne.

/ritzau/AFP