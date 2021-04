Formstærk nordjyde får Tour de France-debut til sommer

KØBENHAVN:Thyboen Jonas Vingegaard skal til sommer forsøge at hjælpe Primoz Roglic et skridt længere op på podiet i Tour de France.

Mandag er den danske cykelrytter blevet udtaget til Jumbo-Vismas hold i det franske cykelløb.

Det skriver det hollandske mandskab på Twitter.

Det er første gang, at Jonas Vingegaard skal køre Tour de France, og kun anden gang han skal deltage i et af de tre årlige grand tour-løb. I 2020 kørte han Vuelta a Espana.

- Jeg er meget glad. Det er en drøm, der går i opfyldelse for mig. Det er noget, jeg altid har set på tv, så det er rigtig fedt at blive udvalgt til at køre det, siger danskeren i en video.

Vingegaard har fået lidt af et gennembrud i foråret, hvor det er blevet til en del sejre og flotte placeringer.

I februar vandt han en etape i World Tour-løbet UAE Tour, og i slutningen af marts vandt han både to etaper og tog den samlede sejr i det italienske løb Coppi e Bartali.

Tidligere i april endte Vingegaard på en samlet andenplads i World Tour-løbet Baskerlandet Rundt.

Primoz Roglic er igen udset rollen som kaptajn for Jumbo-Visma i Tour de France. Sloveneren førte sidste år løbet frem til næstsidste etape, hvor Tadej Pogacar rev den gule førertrøje af sin landsmand på en enkeltstart og endte med at køre til Paris som vinder.

Jonas Vingegaard bliver en del af et på papiret stærkt mandskab i Touren, der også tæller profiler som Steven Kruijswijk og Wout van Aert.

/ritzau/