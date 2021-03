Forsamlingsforbud hæves til ti personer udendørs fra mandag

KØBENHAVN:Der bliver mulighed for en påskefrokost med lidt flere deltagere end hidtil ventet.

Forsamlingsforbuddet hæves fra fem til ti personer udendørs fra mandag, og det hæves for udendørs idræt fra 25 personer til 50 personer.

Det er alle Folketingets partiet enige om torsdag aften, hvilket fremgår af en pressemeddelelse fra Statsministeriet.

- Vi giver mulighed for, at flere danskere kan komme ud og lave ting sammen udenfor. Vi er heldigvis i gang med foråret, der er mindre smitte udenfor.

- Vi skal gøre det ansvarligt, men uden at sætte smitten over styr, siger statsminister Mette Frederiksen (S) efter forhandlingerne i Statsministeriet.

Hun kan ikke svare på, hvornår hele landet kan genåbne. Men det sker i takt med, at flere og flere bliver vaccineret, og vejret bliver bedre.

Blå blok havde dog håbet på, at der kunne være åbnet mere.

- Det her var, hvad der kunne etableres et flertal for, men det rokker ikke ved regeringens meget fastcementerede og uambitiøse niveau, siger formand Jakob Ellemann-Jensen (V).

Der åbnes også for udendørs gudstjenester med op til 50 personer. Der ændres dog ikke ved de gældende regler for indendørs gudstjenester.

Forhandlingernes fokus er den langsigtede plan for genåbningen af Danmark, så samfundet får et overblik over rækkefølgen af de delvise genåbninger.

Men grundet de lavere smittetal er der plads til yderligere genåbning allerede fra mandag.

- Vi er meget tilfredse med, at vi kan være mere sammen udendørs. Man kan holde en påskefrokost for ti mennesker udenfor. Og vi kan dyrke mere idræt udenfor. Og så mødes vi på mandag og laver en større aftale om genåbningen, siger partileder Sofie Carsten Nielsen (R) efter forhandlingerne.

Forhandlingerne om en langsigtet plan skal være færdige 23. marts. Til den tid vil det også stå klart, hvad der kan åbne i den næste runde, som er efter påske i april.

/ritzau/