Forsamlingsforbuddet hæves: Nu må vi være 50

KØBENHAVN:Forsamlingsforbuddet hæves mandag til 50 personer fra 10 personer. Det fremgår af en bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet natten til mandag.

Det var ventet, da regeringen og partierne tidligere har aftalt, at forsamlingsforbuddet ville blive hævet til mellem 30 og 50 personer fra 8. juni.

Forsamlingsforbuddet på ti personer blev indført 17. marts, efter at en hastestramning af epidemiloven blev vedtaget i Folketinget.

Den tillod sundhedsministeren at indføre forsamlingsforbud grundet coronavirus via bekendtgørelser. Siden marts er forbuddet blevet forlænget flere gange.

Fredag lagde regeringen op til, at alle idrætsfaciliteter, der ikke allerede er omfattet af genåbningsplanen, også åbner 8. juni. Dette bliver bekræftet i bekendtgørelsen.

Her fremgår det, at alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller og træningscentre åbner for offentligheden.

Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvilke retningslinjer faciliteterne åbner under. Det forventes, at retningslinjerne bliver præsenteret mandag.

Fredag lagde regeringen desuden op til, at der ville være en række undtagelser, hvor endnu flere personer kan være samlet end 50.

Det inkluderede alle arrangementer, hvor deltagerne "i det væsentlige" sidder ned, såsom tilskuere ved fodboldkampe. Her ville forsamlingsforbuddet være op til 500 personer.

Dette er der intet om i bekendtgørelsen natten til mandag. Ifølge Sundheds- og Ældreministeriets presseafdeling vil der komme flere oplysninger herom mandag.

Det fremgår ikke, hvilke partier ud over regeringen der har indgået aftalen om forsamlingsforbuddet på 50 personer og åbningen af fritids- og idrætsfaciliteter.

/ritzau/