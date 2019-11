Aalborg - en glad og tryg storby?

Tæller man Nørresundby med, og det ved jeg slet ikke, om man "må" og kan uden at træde enten folk i Aalborg eller Nørresundby over tæerne, så skulle der være knap 140.000 indbyggere i Aalborg.

I dansk målestok gør det byen til en storby - Danmarks fjerdestørste by efter København, Aarhus og Odense. I den rækkefølge.

Når man er så stor, løber man uundgåeligt ind i store problemer.

Men som tilflytter til Nordjylland og Aalborg har jeg nu alligevel svært ved at genkende snakken, der kører på de sociale medier, og i dag også i NORDJYSKE, om utryghed i Aalborgs gader.

Mit indtryk af Aalborg ser helt, helt anderledes ud.

Ret skal være ret: Jeg er nået en alder, hvor natteliv for det meste er noget, der foregår med lukkede øjne under dynen, men mit førstehåndsindtryk af Aalborg, også efter mørkets frembrud, er enormt positivt.

Byen har en insisterende puls og ikke mindst en venlighed, jeg vil næsten kalde det omsorg, folk imellem, som jeg ikke har oplevet i andre danske "storbyer".

En god stemning, hedder sådan noget vel kort og godt på nudansk.

Der er altid liv i gaden. Om det er søndag aften eller torsdag eftermiddag.

Byen summer af god stemning og unge mennesker på vej. På café, i teatret. I biografen. Ud at shoppe. Altid på vej.

Jeg har lagt mærke til, at Aalborg ej heller er større, end at man faktisk gør noget så gammeldags som at hilse på hinanden på gaden. Jo! Man ser hinanden i øjnene. Man noterer sig hinanden.

Det kan synes banalt. Men det er sådan noget, der skaber den gode stemning. Det giver tryghed.

Derfor er det også ekstra bekymrende, at nogle få ødelægger det for de mange.

Som en yngre kvinde siger til NORDJYSKE: “Vi har aldrig følt os så utrygge og bange i Aalborgs natteliv”.

Politiet bekræfter, at der har være episoder med overfald og blufærdighedskrænkelse i nattelivet, og så sent som natten til i går blev der anmeldt en voldtægt i Vesterå lige midt i byen. Men ordensmagten understreger også, at det - statistisk set - aldrig har været mere trygt i byen.

Faktuelt falder kriminaliteten: Risikoen for at blive udsat for blandt andet vold og røverier i Nordjylland er blevet mindre.

Så skal vi ikke håbe, at der ikke er tale om en tendens.

At sagerne og de Facebook-opslag, der har været med til at sætte fokus på problemerne, er enkeltstående tilfælde, som politiet har styr på. At det billede, som jeg - og forhåbentlig mange andre med mig - har af Aalborg som en usædvanlig tryg storby at færdes og leve i, ikke får for alvorlige ridser i lakken.

Det ville være helt urimeligt.