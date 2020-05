Aalborg Lufthavn i massivt styrtdyk

AALBORG:Coronakrisen har skabt en blå himmel uden hvide flystriber, men masser af mørke skyer over luftfartsbranchen.

Også Aalborg Lufthavn mærker konsekvenserne af, at langt de fleste af klodens fly står på jorden og ikke flyver.

Det ses på de tal for april måned, som lufthavnen netop har offentliggjort.

I april 2020 var der således en tilbagegang på 100 procent i antallet af charterpassagerer til og fra Aalborg Lufthavn – med 0 charterpassagerer i år mod 7.542 passagerer i april 2019. Udenrigstrafikken går også 100 procent tilbage i april 2020, da 0 passagerer er registret i april 2020 mod 43.448 i april 2019, skriver Aalborg Lufthavn i en pressemeddelelse.

Ovenpå en forfærdelig april, glæder direktør for Aalborg Lufthavn, Søren Svendsen, sig over, at SAS har genoptaget flyvningen mellem Aalborg og København. Arkivfoto

Eneste lyspunkt er, at SAS 10 dage før planlagt genoptog indenrigsruten mellem Aalborg og København. SAS’s daglige fly til og fra København var de eneste kommercielle fly, der var på vingerne i april 2020, og det betød en markant tilbagegang i trafikken i april 2020 i forhold til samme måned sidste år. En samlet tilbagegang på hele 99 procent i forhold til april 2019. 1121 passagerer rejste i april 2020 til og fra Aalborg Lufthavn mod 114.799 passagerer i april 2019.

De 1121 passagerer var alle indenrigskunder til og fra København, og det var 98,2 pct. færre i april 2020 i forhold til samme måned året før, da 63.809 passagerer rejste indenrigs fra Aalborg, '

- Det er positivt, at antallet af passagerer på SAS’s indenrigsrute stiger for hver uge, der går. I denne her uge har der således været dobbelt så mange på flyene i forhold til i sidste uge, hvor de daglige flyvninger blev genoptaget. Vi ser det som en indikation på, at erhvervslivets behov for daglige flyforbindelser er helt, helt afgørende for at binde Danmark sammen, også i meget udfordrende tider, siger direktør i Aalborg Lufthavn, Søren Svendsen. i pressemeddelelsen.

Stor interesse for attraktive ruter

Tidligere på ugen meddelte såvel DAT som Great Dane Airlines (GDA), at de vil starte indenrigsflyvning mellem Aalborg og København, og tilmed vil GDA gå ind på ruten til Malaga, så snart Spanien igen er åben.

– Det er naturligvis meget, meget positivt, at andre aktører i markedet, står klar til at flyve på de meget efterspurgte og populære ruter ud af Aalborg Lufthavn, hvis Norwegian ikke vender tilbage til det danske marked i 2020, siger direktør Søren Svendsen.